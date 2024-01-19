人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌介绍，今年将聚焦生物制造、人工智能、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入，

辛国斌表示，去年以来，工信部积极会同财政部、人民银行、金融监管总局、证监会等部门开展了一些探索性工作，进一步引导金融资源加大对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。目前，已和全国22家金融机构开展了战略合作，初步形成了部门协同、央地联动、各类政策协调配合、金融机构广泛参与的产融合作工作格局。制造业中长期贷款余额连续3年保持在30%左右的增速，国家产融合作平台助企融资规模同比增长了68%。

同时，为深化产融合作，支持科技成果转化和产业化，工信部牵头实施了“科技产业金融一体化”专项试点，对“企业出题、市场答题、资本选题、地方接题”的一体化配置资源路径进行了积极探索。依托与证券交易所共建的硬科技属性评价和上市培育机制以及地方配套政策激励，引导社会资本投早投小投硬科技，为补短板、锻长板、强基础构建持续稳定的创新投入机制。在工程化阶段，由产业链龙头企业或优势企业提出研发需求，通过“揭榜挂帅”等方式确定答题人，将研发项目纳入硬科技范围，鼓励投资机构支持研发活动，推动项目落地所在地方再进一步配套优惠政策。

在产业化和市场化阶段，相应适配一些优惠贷款、产业投资、保险补偿等政策，帮助创新成果快速开拓市场，包括进行市场验证和技术迭代等。同时，将符合条件的转化企业推荐纳入上市重点培育体系，加强上市预期引导，推动企业借力资本市场做大做优做强。去年，在雄安新区举办了产融、产业、产城多向对接活动，空天信息、AI与机器人、生物医药、前沿新材料等四个领域有58个早期硬科技项目分别做了路演，其中55个项目与投资机构或地方达成了合作意向，融资额达到110亿元。推动在雄安设立了京津冀科创板企业培育中心，通过服务前移、服务接力、服务赋能，为科创板培育种子企业。这些都是推进一体化的一些创新探索。

辛国斌指出，今年，工信部将继续深入推进产融合作，与金融管理部门加强协作配合。扩大实施“科技产业金融一体化”专项范围，举办院校、园区等科技成果转化专场路演。持续开展细分领域硬科技属性评价标准建设和评价工作。聚焦生物制造、人工智能、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入，同时继续联合证券交易所做好企业上市培育工作，畅通资本退出渠道，促进“科技-产业-金融”进一步良性循环，推进现代化产业体系建设。

(责编：申佳平、高雷)

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