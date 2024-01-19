人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）商务部电子商务司负责人19日介绍2023年我国电子商务发展情况时表示，2023年全年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。

该负责人介绍，2023年商务部贯彻落实党中央、国务院关于加快发展数字经济的决策部署，推动电子商务在恢复和扩大消费、促进数实融合、深化国际合作中发挥重要作用，高质量发展取得积极成效。

扩大消费新动能更加强劲。全年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高；绿色、健康、智能、“国潮”商品备受青睐，国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过65%；促进家居消费政策出台以来，8-12月适老家具、家庭影院、家用装饰品分别同比增长372.1%、153.3%和64.6%。

服务消费新热点更加多元。在线旅游、在线文娱和在线餐饮销售额合计对网零增长贡献率23.5%，拉动网零增长2.6个百分点。其中在线旅游销售额增长237.5%，哈尔滨冰雪季、贵州村超等旅游亮点频出；在线文娱销售额增长102.2%，其中演唱会在线销售额增长40.9倍；在线餐饮销售额增长29.1%，占餐饮消费总额比重进一步提高到22.2%。

数实融合新模式更加丰富。产业电商平台交易功能进一步强化，商务部重点监测平台交易额增幅达到30%；国家电子商务示范基地作用更加突显，整合培育形成30余个数字化产业带，助力行业企业降本增效；“数商兴农”成效显著，全年农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元，增速均快于网零总体。

国际合作新空间更加广阔。“丝路电商”伙伴国增加到30个；上海“丝路电商”合作先行区34项任务已经启动，电子商务制度型开放新高地建设初见成效；与东盟共同发布加强电商合作倡议，为全球数字治理贡献中国智慧；举办国家级全球数字贸易博览会，打造贸易强国建设新平台；上海、广西、陕西、海南等举办东盟好物网购节、中亚主题日，开展使节直播，线上线下国际电商合作进一步深化；国内主要电商平台进口商品销售额达2903.4亿元，消费选择更加丰富多元。

(责编：孙红丽、高雷)

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