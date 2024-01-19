人民网北京1月19日电 （记者王震）学科交叉会聚是现代科学技术发展的重要趋势，持续催生重大前沿领域和变革性、颠覆性创新。

1月19日，浙江大学发布《重大领域交叉前沿方向2023》（以下简称《报告》），聚焦人形机器人、未来农业、社会医学、新一代智能制造、人类增强及伦理等五大领域，对10大交叉前沿方向进行解读与分析。

——人形机器人，体现了现代科技高度融通集成，是人工智能实体化和未来世界重要的智能工具。《报告》认为，人形机器人的前沿技术需求是环境适应更多元、任务操作更精细、人机交互更亲和，其拟人化功能的实现依赖包括机械、电气、材料、传感、控制、计算机等多学科技术支持。

——未来农业，揭示了全球农业正逐步由以机械化为主的现代农业过渡到以信息技术、生物技术等多技术融合、多因素驱动创新的新阶段。《报告》认为，未来农业基于新兴技术和生产经营模式，在挖掘有限资源潜力、应对气候环境变迁和可持续提供安全、健康、绿色农产品方面潜力巨大，同时涉及农业科技创新、农业生态系统保护、农业经济模式转型等维度，需要农业科学、工程、环境、信息、生命健康以及社会科学等多学科协同创新。

——社会医学，倡导从社会角度看待和研究医学、健康问题，聚焦社会因素与个体、群体健康和疾病间的相互作用及其规律，进而提供综合性健康卫生方案。《报告》认为，此领域涉及社会学、公共管理以及信息、材料、物理等学科，还在不断向教育学、新闻传播、城市管理等各学科领域渗透，旨在为全社会提供更加全面、合理、科学的健康促进方案。

——新一代智能制造，学科交叉特征明显，涉及机械、计算机、信息、控制、生物、人因、管理等学科，其核心驱动力是新一代人工智能技术。《报告》认为，新一代智能制造将逐渐向个性化、智能化方向转变，前沿方向主要包括多源工业数据感知、智能化决策控制、智能加工技术与装备、人本智造系统优化等多个板块。

——人类增强技术，旨在借助新兴科技手段提升人类生理和心智能力。《报告》认为，为确保人类增强技术在社会中得到广泛的认可、可持续发展并实现技术运用的公平性，构建一个合理完善的伦理治理框架尤为重要。在这个治理框架下，自然科学、技术科学与人文社会科学可以融合协作，学术界、政府和公众多方可以共同参与，确保技术的发展既符合科学原则，又符合社会伦理标准。

据了解，《重大领域交叉前沿方向》报告是浙江大学中国科教战略研究院重点打造的科技战略研究品牌，旨在为国家、区域及机构层面的科技创新布局提供参考，此次发布是系列报告第三期。相关负责人表示，未来将不断优化工作机制，继续汇聚校内外高水平专家资源，持续提升研究质量，为加快创新型国家和世界科技强国建设作出贡献。

(责编：王震、高雷)

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