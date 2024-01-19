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中国人寿资产管理有限公司召开2024年工作会议

2024年01月19日10:48 | 来源：人民网
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1月18日，中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”）在京召开2024年工作会议。会议全面落实集团公司党委安排部署，总结公司2023年工作，分析研判未来一个时期发展形势，全面部署2024年工作任务。中国人寿集团党委副书记、总裁蔡希良出席会议并作讲话，资产公司党委副书记、副总裁（主持工作）于泳作工作报告。

蔡希良强调，资产公司要按照集团公司党委工作部署，认真落实好全年工作任务，在投资领域继续做大做优做强，与保险负债端深度协同发挥出更大合力，为中国人寿集团高质量发展作出积极贡献。对下一步发展，他提出六方面要求：坚定不移走好中国特色金融发展之路，主动融入发展大局，着力做好科技金融大文章和绿色金融大文章；把握稳增长政策机遇，加快战略性投资布局；加强投资能力建设，全力以赴稳投资增收益；围绕建设世界一流，持续提升国际化发展能力；有效防范化解风险，持续提升合规管理水平；抓好干部人才队伍，为高质量发展提供有力支撑。

于泳在题为《开拓进取 奋发有为 推动公司加快迈向世界一流》的经营管理报告中提出，2023年，国寿资产党委坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持金融工作的政治性、人民性，坚定执行集团公司党委“一增一优六加强”工作要求，坚定服务国家大局，全力稳定投资收益，深入推进改革发展，坚决守住风险底线，高质量发展扎实推进，朝着建设中国领先、国际一流全能型资管机构目标迈出坚实步伐。

2023年，国寿资产合并管理资产规模突破5.37万亿元，较年初增长12%，第三方业务规模达7200亿元，较年初增长28%，服务实体经济投资规模超3.3万亿元。公司成功举办金融强国建设与资产管理高质量发展论坛，品牌形象和头雁作用全面彰显。一是以主题教育为主线，推动党的建设不断加强。主题教育取得实效，政治建设坚强有力，严的氛围不断巩固，基层党组织建设持续提升。二是胸怀“国之大者”，投资服务中国式现代化质效提升。持续健全工作机制，积极服务现代产业体系建设，助力稳定金融市场。三是顶住压力迎难而上，全力推进稳投资稳收益目标。强化配置统筹引领，优化重塑投研体系，品种投资积极作为。四是多点突破系统推进，第三方业务实现跨越式发展。规模位次再上新台阶，构建完整业务体系，跨境业务迎来历史性突破。五是风控前置主动管理，以高水平安全保障高质量发展。风险管理能力持续提升，审计监督持续强化，信息安全水平不断加强，职场安全建设进一步提高。六是凝聚合力提质增效，重点领域改革创新进展明显。数字化转型稳步实施，人才发展生态不断完善，主业服务持续发力，财务管理科学化水平继续提升，运营管理实现突破，完成ESG/绿色金融标准全流程整合，品牌形象更加鲜明，运转保障顺畅有力。七是抢抓机遇谋求突破，子公司努力培育发展新动能。主要经营指标回稳向好，海外业务持续发力，科技建设初见成效。

会议提出，当前国寿资产正处于爬坡上坎的关键时期，承载着开启下一个20年发展新征程的历史使命。要在稳的基础上抢抓机遇、创新突破，凝神聚力实现“三个进取”，即融入发展大局，在做好五篇大文章上积极进取；追求行业领先，在投资管理模式转型上积极进取；面向全球市场，在争创一流投资机构上积极进取。努力打造高质量发展的“六个卓越”，即卓越的政治引领力、卓越的价值创造力、卓越的市场竞争力，卓越的创新驱动力；卓越的品牌影响力和卓越的风险防控力。

会议明确了2024年工作的总体要求，提出全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央金融工作会议、中央经济工作会议、二十届中央纪委三次全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照集团公司“强党建、促发展、抓改革、推创新、防风险”十五字要求，聚焦投资收益和盈利贡献强化四个对标，更好统筹服务实体经济和稳投资增收益，更好统筹服务主业和第三方业务，更好统筹高质量发展和高水平安全，努力推动公司发展再上新台阶。同时，对认真扎实做好2024年工作提出七点要求：强化政治引领，持续加强党的全面领导；发挥优势专长，以更强担当落实党中央决策部署；聚焦目标收益，以更高标准提升投资能力投资业绩；围绕价值创造，以更大力度做强第三方业务；巩固提升能力，以更实举措夯实基础管理；坚持底线思维，以更严要求筑牢风险管控防线；强化管理协同，以更大力度推动子公司发展。

(责编：董童、李源)
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