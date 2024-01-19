人民网北京1月19日电 （焦磊）1月18日，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东公布鸿蒙生态最新进展：鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿增长至8亿，千行百业万物互联，将打开万亿级产业新蓝海。

鸿蒙生态千帆启航仪式现场。主办方供图

当前，首批200多应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用。据介绍，鸿蒙从2015年立项至今，已运行在众多全场景设备，全面突破操作系统内核、AI大模型、AI框架和编译器、编程语言等核心技术，为生态建设打下坚实底座。

余承东介绍，目前已面向开发者开放申请的鸿蒙星河版，将打造原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联等极致体验。鸿蒙也将成为第一个打通硬件、打通场景，支持多样交互、自由流转的操作系统。

据了解，自去年9月份华为宣布HarmonyOS NEXT将发布、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。

与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用鸿蒙化开发。

在人才培养方面，目前已有305所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入135所高校，286家企业参加鸿蒙生态学堂，超过38万开发者通过鸿蒙认证，150多个产学合作项目，为鸿蒙生态的持续创新和繁荣发展提供了储备充足的“粮仓”。

当前，用户在鸿蒙的全场景服务分发下，87.6%的需求座舱操作会由小艺完成；手机小艺月活用户数已达到2亿+，而小艺场景卡覆盖的意图项则已突破100个，形成“一切皆服务，万物可分享”的新生态。

据介绍，鸿蒙星河版的端云协同原生智能特性，不止能让用户受益，还能支撑应用高效安全地使用大模型能力，低至“一行代码”即可调用鸿蒙原生智能，让开发者应用“零成本”AI化。同时，鸿蒙通过创新隐私架构，极大减少的弹窗授权，从根源上降低隐私泄露风险，提升消费者对隐私保护的感知。

此外，为了进一步提振鸿蒙生态的发展势能，华为宣布 “耀星计划”投入70亿元激励鸿蒙开发者在鸿蒙原生应用、元服务、SDK等方面的创新。同时，华为将携手伙伴，依托鸿蒙生态学堂、高校共同培养鸿蒙人才、城市发布鸿蒙人才培养政策等方式，每月培养10万多鸿蒙开发者。、

据了解，鸿蒙星河版预计在2024年Q2发布开发者Beta版，Q4发布面向消费者的商用版本。

(责编：方经纶、高雷)

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