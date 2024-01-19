人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：将开展数字技术适老化2.0升级行动

2024年01月19日11:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，下一步将开展数字技术适老化2.0升级行动。

“工业和信息化部以务实举措推动信息通信服务提质升级，持续赋能经济社会发展和民生改善。”赵志国介绍，去年以来，网络覆盖更广更深，“双千兆”持续优化，实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”。启动实施“信号升格”专项行动，推动提升移动网络质量。加快“宽带边疆”建设，助力兴边富民、稳边固边。服务水平提质增效，电信业务便利化大幅提升，线上业务办理量占比超80%，视频客服服务用户超2000万人次。印发实施《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》，数字适老化体验不断优化，2577家网站和APP完成适老化及无障碍改造，“一键呼入人工客服”服务老年人用户超3亿人次。通信保障更加有力，圆满完成成都大运会、杭州亚运会、抗击京津冀洪涝灾害、应对甘肃积石山地震等通信保障任务，筑牢重大活动和突发事件通信“生命线、保障线、指挥线”。问题整治走深向实，着力强化APP全流程、全链条治理，应用商店在架APP抽检合格率提升20%。深入开展非应邀电子信息治理，处置违规短信端口号码4212个，“来电免打扰”防骚扰服务用户达到6.2亿。持续推进电信网络诈骗防范治理，拦截涉诈电话和短信近50亿次，核查处置涉诈高风险互联网账号超2亿个。

赵志国指出，建设惠民利民的信息通信综合服务体系，是全行业的不懈追求，也是一个重要的民生工程。下一步，工业和信息化部将重点做好以下三个方面的工作。

一是坚持供给与体验并重，深化数字惠民利民。优化升级新型信息基础设施和应用，深化电信普遍服务，加强网络运行安全和应急通信保障。加快数字技术与居民消费场景深度融合，培育推广智家服务、数字健康、智慧生活等数字消费新业态新应用，丰富人民群众数字生活。开展数字技术适老化2.0升级行动，上线推广一批适老助残新功能，推动适老化数字技术普惠共享。

二是坚持规范与引导并重，推动行业健康发展。深入开展移动互联网应用服务能力提升行动，推动开发运营、应用分发、智能终端等行业上下游密切协同，营造健康有序的行业生态。研究制定电信和互联网服务合规指南，发布个人信息保护等系列标准规范，引导企业将用户权益保护贯穿到生产经营全流程、各环节。组织遴选“用户好评”优秀案例，开展重点互联网服务质量测评，树立典型示范标杆，激发行业正能量，更好满足用户各方面需求。

三是坚持善治与共治并重，提升综合治理效能。加快移动互联网应用程序公共服务平台建设，积极利用大数据人工智能大模型等创新技术，助力敏捷精准高效监管。深入整治非应邀电子信息，持续提升“来电免打扰”防骚扰服务能力，守护广大用户安宁生活。加大电信网络诈骗防范治理力度，加强实名制等基础管理，持续深化反诈技防体系，切实维护人民群众财产安全。加强与有关部门、社会各界、行业各方的协同，构建完善政府监管、企业自律、社会监督的共治格局。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：将开展数字技术适老化2.0升级行动
　　人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，下一步将开展数字技术适老化2.0升级行动。 “工业和信息化部以务实举措推动信息通信服务提质升级，持续赋能经济社会发展和民生改善。…
工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准
　　人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，计划在2024年制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。 陶青介绍，2023年，按照全国新型工业化推进大会的部署，工业和信息化部努力推动工业绿色低碳转型，取得了积极成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部