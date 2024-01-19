人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，下一步将开展数字技术适老化2.0升级行动。

“工业和信息化部以务实举措推动信息通信服务提质升级，持续赋能经济社会发展和民生改善。”赵志国介绍，去年以来，网络覆盖更广更深，“双千兆”持续优化，实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”。启动实施“信号升格”专项行动，推动提升移动网络质量。加快“宽带边疆”建设，助力兴边富民、稳边固边。服务水平提质增效，电信业务便利化大幅提升，线上业务办理量占比超80%，视频客服服务用户超2000万人次。印发实施《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》，数字适老化体验不断优化，2577家网站和APP完成适老化及无障碍改造，“一键呼入人工客服”服务老年人用户超3亿人次。通信保障更加有力，圆满完成成都大运会、杭州亚运会、抗击京津冀洪涝灾害、应对甘肃积石山地震等通信保障任务，筑牢重大活动和突发事件通信“生命线、保障线、指挥线”。问题整治走深向实，着力强化APP全流程、全链条治理，应用商店在架APP抽检合格率提升20%。深入开展非应邀电子信息治理，处置违规短信端口号码4212个，“来电免打扰”防骚扰服务用户达到6.2亿。持续推进电信网络诈骗防范治理，拦截涉诈电话和短信近50亿次，核查处置涉诈高风险互联网账号超2亿个。

赵志国指出，建设惠民利民的信息通信综合服务体系，是全行业的不懈追求，也是一个重要的民生工程。下一步，工业和信息化部将重点做好以下三个方面的工作。

一是坚持供给与体验并重，深化数字惠民利民。优化升级新型信息基础设施和应用，深化电信普遍服务，加强网络运行安全和应急通信保障。加快数字技术与居民消费场景深度融合，培育推广智家服务、数字健康、智慧生活等数字消费新业态新应用，丰富人民群众数字生活。开展数字技术适老化2.0升级行动，上线推广一批适老助残新功能，推动适老化数字技术普惠共享。

二是坚持规范与引导并重，推动行业健康发展。深入开展移动互联网应用服务能力提升行动，推动开发运营、应用分发、智能终端等行业上下游密切协同，营造健康有序的行业生态。研究制定电信和互联网服务合规指南，发布个人信息保护等系列标准规范，引导企业将用户权益保护贯穿到生产经营全流程、各环节。组织遴选“用户好评”优秀案例，开展重点互联网服务质量测评，树立典型示范标杆，激发行业正能量，更好满足用户各方面需求。

三是坚持善治与共治并重，提升综合治理效能。加快移动互联网应用程序公共服务平台建设，积极利用大数据人工智能大模型等创新技术，助力敏捷精准高效监管。深入整治非应邀电子信息，持续提升“来电免打扰”防骚扰服务能力，守护广大用户安宁生活。加大电信网络诈骗防范治理力度，加强实名制等基础管理，持续深化反诈技防体系，切实维护人民群众财产安全。加强与有关部门、社会各界、行业各方的协同，构建完善政府监管、企业自律、社会监督的共治格局。

(责编：申佳平、高雷)

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