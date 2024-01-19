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工信部：2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准

2024年01月19日11:27 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，计划在2024年制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。

陶青介绍，2023年，按照全国新型工业化推进大会的部署，工业和信息化部努力推动工业绿色低碳转型，取得了积极成效。

一是产业结构持续优化。产业绿色低碳转型升级步伐加快，钢铁、电解铝、石化化工、建材等行业中的落后产能进一步退出，78家钢铁企业3.9亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度持续下降。

二是绿色动能加快释放。持续推进绿色制造体系建设，加大先进典型培育力度，截至2023年底，累计在国家层面创建绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%。全球单机容量最大的16兆瓦海上风机成功并网发电，光伏产业链主要环节产量连续多年保持全球第一。沿海内河船舶绿色智能发展呈加速态势。首个万吨级绿氢产业化示范项目建成投产。全年环保装备制造业总产值预计超过9700亿元。

三是能源资源利用更加高效。重点用能行业能效水平持续提升，乙烯等行业达到能效标杆水平的产能比例已经超过30%。全年规模以上工业用水重复利用率预计超过93%。信息基础设施能效也不断优化，截至2023年底，累计培育196家绿色数据中心。

四是工业资源综合利用体系进一步完善。全年遴选239家废钢铁、废纸、新能源汽车废旧动力电池等再生资源综合利用企业，全年新能源汽车废旧动力电池综合利用量22.5万吨，基本实现应收尽收。家电行业通过易回收、可拆借设计实现了冰箱、洗衣机、空调等产品可回收利用率超过80%。

陶青表示，下一步，将持续提升新型工业化的含绿量，不断擦亮生态底色。

一是积极稳妥推进工业减碳。统筹推进工业及重点行业碳达峰，开展工业数字化碳管理试点。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准。大力发展氢能、储能等绿色低碳产业，提升落后产能能耗、环保等要求，加快推进减污降碳协同增效。

二是着力构建绿色制造和服务体系。深入实施绿色制造工程，2024年力争新培育国家层面绿色工厂1000家，完善绿色制造服务体系，试点推行“企业绿码”。充分发挥国家产融合作平台作用，在新能源汽车、绿色家电等方面积极打造绿色消费场景。

三是大力提升工业能效水效。推动重点行业和电机、变压器等重点用能设备能效提升，在重点行业和领域加快工业绿色微电网建设，发布2024年工业领域节能节水技术装备推荐目录，持续创建能效、水效“领跑者”企业。

四是全面推动资源高效利用。加快构建废弃物循环利用体系，鼓励有条件地区创建“无废园区”、“无废企业”。推动再生资源综合利用产业规范发展，2024年主要品种再生资源综合利用量要稳中有升，完善新兴固废利用体系，力争年综合利用废旧动力电池量达到26万吨以上。

(责编：申佳平、高雷)
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