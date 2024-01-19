人民网北京1月19日电 （记者栗翘楚）“2023年，我国汽车产销分别实现了3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。”1月19日，工信部副部长辛国斌在国新办召开的新闻发布会上表示，经过十几年的发展，我国汽车产销突破了3000万辆，汽车零售额实现4.86万亿元，占社会消费品零售总额的10.3%，汽车制造业规模以上工业增加值同比增长13%，为我国经济稳定增长作出重要贡献。

工信部数据显示，2023年，我国新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。

“2023年，我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，有望首次跃居全球第一。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，为全球消费者提供了多样化的消费选择。动力电池出口127.4吉瓦时，同比增长87.1%。‘新三样’为中国制造业又增添了亮色，给我们争了气、长了脸。”辛国斌说。

针对2024年汽车产业发展，辛国斌表示，行业协会认为，2024年我国汽车产业产销能够实现稳定增长，新能源汽车也将继续保持良好发展态势，预计2024年可以达到3100万辆，同比小幅增长3%左右。其中，新能源汽车产销也将达到1150万辆左右的规模，增长大概在20%左右。

辛国斌表示，下一步，工信部还将认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会工作部署，会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展：

一是要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。四是进一步强化产业发展统筹布局，防范化解产能过剩风险，维护公平竞争市场秩序。

(责编：方经纶、高雷)

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