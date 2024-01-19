人民网北京1月19日电 （记者杜燕飞）“安全科技是一种伴生技术”“安全科技是压舱石和助燃剂”……近期发布的《数字时代安全科技价值报告》（以下简称《报告》）认为，安全科技将成为社会的公共品，与人工智能并列为未来的两项通用技术。在人工智能（AI）大模型及深度数字化趋势下，安全科技的价值在放大。《报告》由中国社会科学院大学数字中国研究院联合蚂蚁集团发布。

《报告》认为，“安全科技”包括一系列旨在保护信息、网络和计算机系统免受未经授权的访问、攻击和威胁的工具、技术、系统，是一种更为通用、包含多领域、多种前沿技术的复杂系统性技术集群。

中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长吕鹏表示，数字化安全风险进入了快迭代、高智能、全覆盖的新格局。尤其是2022年底AI大模型进一步推动了深度智能时代的到来。在此背景下，提高社会对于安全科技的认知、重视与参与很有必要，这也是报告的核心内容。

“在过去，‘网络安全’即安全科技，其中入侵检测、防火墙、反病毒等安全技术是主流。当前，随着数字化、智能化的发展，新技术衍生了新的安全风险，安全技术一直更新升级，逐渐走向无边界。”《报告》认为，安全科技是一种伴生技术，永远面向新科技、新发展。例如，面向人工智能，会有智能安全；面向生物科技，会有生物安全。

根据技术成熟性与前沿性，研究团队从应用价值角度将安全科技分为了四大板块——基础安全、业务安全、AI安全、未来安全。其中，基础安全包含传统的系统安全、网络安全、数据安全等，是一种底层安全能力；业务安全是企业或机构根据自身业务需求，针对可能遇到的业务风险研发的一系列技术；伴随AI大模型的诞生，AI安全成为主流的安全关切，涉及数据去毒、模型安全、AIGC检测技术等；面向未来的安全发展，也有一些规模较小的前沿技术出现，如量子信息安全技术。

近年来，我国安全科技市场处于爆发式增长阶段，出现了一大批新的安全技术，包括了区块链、隐私计算、对抗智能、量子计算等。

“技术是把双刃剑，在它快速变强大时，我们不可能扔掉利刃；惟有以另一种科技打造足够安全的刀鞘。”吕鹏表示，人工智能和安全科技将成为两项通用技术。

研究团队认为，人工智能是未来生产力的“发动机”，将在各行各业数字化的基础上进一步实现智能化；安全科技作为“方向盘”，将各种新科技控制在向善的道路上，两者融合、创新与发展。

如何让安全科技成为公共品？《报告》认为，要通过更多的公共力量投入，在合规激励、商业保险、行业标准、安全思维更新等方面加强生态联动，构建更好的安全科技实力和制度，采用数字化转型的“慢起飞模型”，新的安全技术将得到更好的发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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