新华社北京1月19日电（记者宋晨、朱涵）19日，朱雀三号可重复使用火箭垂直返回技术在我国酒泉卫星发射中心完成首次飞行试验。此次试验由蓝箭航天VTVL-1试验箭完成，验证了低空低速状态下的火箭垂直回收能力、控制系统与发动机调推性能的匹配性以及火箭垂直回收的制导控制算法。

“这为朱雀三号实现2025年‘首飞’奠定重要技术基础。”朱雀三号总指挥戴政说。

消息传至数千公里外的浙江蓝箭航天湖州智能制造基地，基地内传出欢呼声。此次试验箭装备的朱雀二号火箭同型改进的80吨级液氧甲烷发动机，正是在这里装配完成。

此前，朱雀二号遥二运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，按程序完成了飞行任务，发射任务获得圆满成功。朱雀二号成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭，标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得突破。

液氧甲烷是一种火箭燃料，由液态氧气和甲烷混合而成。甲烷是天然气的主要成分，已成为火箭发动机研究者无法忽视的燃料选项。

航天专家认为，在世界范围内，液氧甲烷火箭已进入快速研制发展期，面对未来大规模进出空间、航班化运输需求，大推力、高性能、可重复使用的液氧甲烷发动机是液体主动力发展的重要方向。

据悉，朱雀三号可重复使用火箭是我国首款不锈钢液体运载火箭，以液氧甲烷为燃料。朱雀三号箭体直径4.5米，一子级设计复用次数不少于20次，具备一箭多星、平板堆叠卫星集群发射的能力。朱雀三号贮箱结构采用高强度不锈钢材料，发射成本相较一次性使用火箭可降低百分之八十至九十。

“不锈钢箭体结构可以大幅降低火箭的制造成本，缩短生产周期，耐高温的性能在火箭多次返回、重复使用上具备明显优势。朱雀三号火箭一级发动机在火箭回收后可不下箭检查，加注完成即可再次飞行，能实现真正的航班化运营。”蓝箭航天创始人兼董事长张昌武表示，朱雀三号将以工业化方式链接火箭研产，实现火箭的高效制造。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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