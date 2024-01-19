人民网北京1月19日电 （记者车柯蒙）近日，人社部办公厅发布了关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知。通知中提到，直播带岗是数字技术与公共服务融合发展的创新实践，具有体验直观、互动即时、对接精准的特点，在就业服务领域具有广阔的应用空间。

记者了解到，早在2022年，人社部就曾发布《关于加强企业招聘用工服务的通知》，提出要推广运用直播带岗等新型招聘对接模式。用好这些云端招聘新模式，有助于供需更精准地对接。

在政府、企业与平台的共同推动与参与下，直播带岗逐渐发挥起促就业、保增长的“蓄水池”作用。越来越多的年青一代体力劳动者不再局限于靠老乡、中介及传统招聘手段，他们通过直播快速触达企业，以更加高效的方式找到工作。

与此同时，越来越多的平台型企业开始重视行业对蓝领工人等基层劳动市场就业群体的需求，并不局限于短视频平台，传统招聘平台也纷纷涌入，开启直播带岗业务。

人才信息获取交由数字技术主导的新招聘方式——直播带岗，正在加速招聘行业转型 。

以58同城为例，自2020年开通直播招聘服务，并持续深耕。2023年，平台推出直播招聘全网播，实现全域流量获取，成为行业内首个实现数据、画面、投递多平台同步直播的招聘业务产品。同年四季度，全网播业务累积服务用户一千八百万人，成功帮助近百万蓝领求职者与企业方建立联系，此外，针对大学生群体、宝妈群体、大龄工人群体等推出一些列的直播带岗专场活动，实现发布招聘需求城市的全面覆盖。

业内认为，相关部门进一步明确推广直播带岗这一创新模式，有望推动线上招聘行业的发展，特别是基层用工市场，信息不对称问题严重，直播带岗的推动，将有利于优化基层招聘市场健康度。当前，直播带岗开始爆发尚未触顶，在各平台的持续推动下，有助于带动整个在线招聘市场规模增速回升。

首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，网络直播除加速招聘行业转型外，正在改变多个行业的业态，这充分显示了网络直播带动新业态、新模式产生的潜力。

未来，直播带岗能否成长到更大规模，优化在线招聘市场？在分析人士看来，关键就在于能否冲破现有的蓝领招聘天花板，有效解决蓝领求职痛点。

某人力资源发展促进会负责人透露，如今用人单位非常认可直播带岗这一招工形式，尤其是劳动密集型，蓝领工人需求量大，借助直播招聘，不仅可以节省大量人力物力成本，还能够在短时间内解决用人急需问题。

多家用人企业表示，除与业内知名主播合作之外，他们更愿意从员工内部挑选合适对象进行培养，这样更有利于企业与员工的双向成就。

另一端，则是平台如何为企业提供更高效更优质的招聘服务，有效解决求职者痛点。得益于多年来积累的平台优势与细分场景经验，58同城直播带岗可以更精准地感知到求职者分散的求职需求。其APP中设有直播招聘广场直播带岗，全时段直播，覆盖过百种岗位类型。同时，平台进一步打通App端、小程序、PC端等，实现多场景全面渗透，并利用自身平台流量优势，为企业招聘岗位持续赋能扩大曝光量并基于求职者地理位置提供的精准投放，降低企业招聘成本。

业界专家认为，当前，平台正在发挥“粘合剂”作用，以平台流量、产品能力、数据能力为依托，为用工企业、广大求职者以及人力资源市场的互通交流创造新载体，探索出更多能够提升招聘效率与求职效率的应用场景，从而为求职者提供多样化的求职选择。

(责编：乔业琼、高雷)

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