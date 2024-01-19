人民网记者 栗翘楚

2023年，我国制造业总体规模连续14年位居全球第一；云计算、大数据等技术创新能力位于世界第一梯队；汽车产销连续15年保持了全球第一水平……

1月19日，2023年工业和信息化年度数据“出炉”，工信部副部长辛国斌在国新办举办的新闻发布会上表示，2023年，工信部与各部门、各地区一道，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快推进新型工业化，坚决筑牢制造业，工业经济总体呈现回升向好态势，信息通信业加快发展，高质量发展扎实推进。

新闻发布会现场。图片来源：国新网

“2024年，工业经济面临的内外部环境依然严峻复杂，但是，我国拥有完整的产业体系、庞大的市场规模和完善的信息基础设施等优势，特别是全国新型工业化推进大会召开后，汇聚起各方支持工业发展的强大动能，工业经济长期向好的趋势不会改变。”辛国斌说。

工业生产企稳加快 市场预期稳中向好

回顾2023年工业和信息通信业的发展情况，辛国斌表示，工信部认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会精神，按照党中央、国务院部署要求，坚持稳中求进工作总基调，工业经济在波动中实现稳步恢复，发展的韧性进一步增强，突出表现为五个稳：

工业生产企稳加快。2023年，全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，重点行业生产整体向好，41个工业大类行业中有28个保持增长。十大重点行业基本盘稳固，平均增速超5%，高于全国规上工业增加值的平均增长水平，为工业经济整体向好提供了坚强支撑。

多数省份工业经济稳定恢复。2023年，各地高度重视制造业发展，绝大部分省份工业增加值同比增长，省份增长面较2022年增长了近20%。十个工业大省挑大梁作用突出，生产全部实现同比增长，10个工业大省当中有8个省份增速高于全国规上工业增加值整体增速。

企业效益稳步回升。截至2023年11月底，规上工业企业亏损面自2023年4月起连续8个月持续收窄；规模以上工业企业营业收入增速连续5个月回升，利润从去年8月开始连续4个月实现正增长，为企业扩大创新投入和再生产提供有力支撑。

工业投资稳中有进。工业固定资产投资保持增长，同比增长9%；全社会固定社会资产投资增长3%。其中，制造业投资增速自2023年8月以来呈现加快态势，汽车、电气机械器材、化工、有色金属等行业投资保持两位数增长，为下一步持续发展增添后劲。

市场预期稳中向好。截至2023年11月底，规模以上工业企业数量达到48.3万户，较2022年底增加3.2万户，经营主体不断发展壮大。制造业PMI生产经营活动预期指数自2023年10月连续3个月上升，全年指数均高于临界点，表明中国制造业企业对发展的信心稳定恢复。

网络底座进一步夯实 网络应用不断丰富

工信部数据显示，2023年，我国累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个。万物互联基础不断夯实，移动物联网终端用户占移动网络终端连接数的比重达到57.5%。

工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示，总体看，我国5G基础设施建设和应用情况可以概括为创新、融合、绿色和赋值四个特点：

5G技术产业在技术标准、网络设备、终端设备等方面创新能力不断增强。轻量化5G核心网、定制化基站等实现商用部署。5G工业网关、巡检机器人等一批新型终端成功研发。5G标准必要专利声明量全球占比超42%，持续保持全球领先。

融合应用广度和深度不断拓展，5G行业应用已融入71个国民经济大类，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。5G应用在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广。

5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。充分利用存量站址资源、公共资源和社会杆塔资源等建设5G基站，积极推动通信杆塔资源与社会杆塔资源双向共享，目前，我国90%以上的基站实现共建共享。5G基站能耗持续下降，5G基站单站址能耗相较于商用初期降低超20%。

5G移动电话用户持续增长、5G流量消费快速提升，促进了裸眼3D、云手机等新兴业务蓬勃发展，有效拓展了移动通信市场的发展空间。截至去年底，5G移动电话用户达8.05亿

赵志国表示，下一步，工信部将会同产学研用各方，加强跨部门协作，围绕加强政策引导、深化网络覆盖、加快应用拓展、提升创新能力等方面持续推进5G应用规模化发展不断取得新成效，为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。

汽车产销量破新高 “新三样”为中国制造添色

汽车产业是我国重要支柱性产业，近年来的发展受到国内外关注，2023年许多创新产品接连上市，特别是新能源的一些创新产品成为自媒体上刷屏的存在。

辛国斌表示，在全社会共同关注下，去年汽车产业发展亮点纷呈，交上了一份非常好的答卷：

汽车产销量首次突破3000万辆。2023年，我国汽车全年产销分别实现3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一水平。

新能源汽车继续领跑全球。2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。

外贸出口进一步迈上新台阶。2023年，我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，有望首次跃居全球第一。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，为全球消费者提供了多样化的消费选择。“新三样”为中国制造业又增添亮色。

“在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到，在外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；在产业自身上，这种思路已经成为全球共识，但是在发展过程中还有一些需要进一步协调的地方；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。”辛国斌表示，下一步，工信部将认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会工作部署，会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展，具体有以下几点：

落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。

支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。

组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。

进一步强化产业发展统筹布局，防范化解产能过剩风险，维护公平竞争市场秩序，继续推动国际化发展，倡导协同创新、全球化发展，推动消除各种形式的贸易保护政策，为产业发展创造良好的国际国内环境。

(责编：乔业琼、高雷)

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