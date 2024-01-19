2023年我国吸收外资1.1万亿元
2024年01月19日19:15 | 来源：新华网
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新华社北京1月19日电（记者谢希瑶）商务部19日发布数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。
从行业看，制造业实际使用外资金额3179.2亿元，同比下降1.8%，其中高技术制造业实际使用外资同比增长6.5%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长32.1%、12.2%。服务业实际使用外资金额7760.8亿元，同比下降13.4%，建筑业、科技成果转化服务、研发与设计服务领域实际使用外资同比分别增长43.7%、8.9%和4.1%。高技术产业引资4233.4亿元，占实际使用外资金额比重为37.3%，较2022年全年提升1.2个百分点，创历史新高。
从来源地看，法国、英国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资同比分别增长84.1%、81.0%、31.5%、21.4%、17.1%（含通过自由港投资数据）。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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