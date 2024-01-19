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证监会回应“A股退市率不高”：公司退市并不是退的越多越好

2024年01月19日21:28 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （黄盛）“退市改革的核心是坚持‘应退尽退’，在退得下的同时还要退得稳，并不是退的越多越好。”19日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明在证监会例行新闻发布会上表示，以美国为代表的境外市场退市是以私有化、被其他上市公司吸收合并为主，是自愿退市为主，有些市场自愿退市占总退市比例超过90%，真正强制退市的比例也不高。A股强制退市的公司不少，但重组退市、主动退市案例大幅度少于境外市场。

 2020年底，中央深改委审议通过了新一轮退市改革方案，沪、深证券交易所修订了退市规则。改革方案充分考虑了我国国情、投资者结构特点、市场承受能力和经济发展阶段，强调分类施策，既完善了强制类退市指标和流程，也畅通了多元化退出渠道，力求平稳推进。

郭瑞明介绍说，新一轮退市改革3年来，共有127家公司退市，其中104家强制退市，强制退市数量是改革以前10年的近3倍。公司退市呈现两个特点：一是面值退市显著增多，去年面值退市的数量接近全部退市公司的一半，市场优胜劣汰的自我调节机制开始形成；二是重大违法类退市增多，去年8家公司因达到重大违法标准进入退市程序，这些公司的退市带动中介履职、投资理念、市场生态发生了深刻变化，总体符合改革预期。

郭瑞明表示，将按照改革要求持续巩固深化常态化退市机制。一是继续畅通多元化退出渠道，支持通过吸收合并等方式有效整合资源，推动完善破产重整制度。二是严格执行退市规则，坚持“应退尽退”，严厉打击退市过程中伴生的财务造假、操纵市场等恶意“保壳”行为，维护退市制度的严肃性。三是坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责；违法违规行为给投资者造成损失的，支持投资者运用证券法规定的各项赔偿救济举措，维护自身权益；推动退市公司依法、有序进入退市板块，保护投资者知情权和交易权等基本权利。

(责编：孙红丽、高雷)
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