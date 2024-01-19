人民网北京1月19日电 （黄盛）“注册制改革以来，证监会查办各类案件近1900件，向公安移送涉嫌证券期货犯罪案件近600件，坚决查处康美、康得新、紫晶存储、泽达易盛等一批大要案。”证监会综合业务司主要负责人周小舟在19日证监会举行的新闻发布会上表示，证监会建立健全中国特色证券执法司法体制机制，严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为，向市场传递了“零容忍”净化市场生态的强烈信号，监管震慑力明显增强。

据介绍，注册制改革以来，证监会始终秉持依法全面从严监管的理念，并贯穿于资本市场监管的全链条各环节。

在事前，证监会坚持质量优先，强化发行监管，严把IPO入口关。综合运用辅导验收、审核问询、多要素校验、现场督导、现场检查、投诉举报核查等多种方式，督促发行人和中介机构切实提高信息披露质量。加强穿透式监管，对IPO申报企业的股东核查全覆盖，严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。进一步压实中介机构“看门人”责任，注册制改革以来，证监会已对从事投行业务的69家证券公司、381名责任人采取了监管措施，特别是对问题严重的5家证券公司暂停保荐业务，对55名从业人员认定为不适当人选，行业机构合规意识明显增强。

在事中事后，加强上市公司持续监管，接续实施两轮提高上市公司质量三年行动方案，深入开展上市公司治理专项行动，集中整治财务造假、违规占用担保等突出问题，取得积极成效。正在推动建立资本市场防假打假综合惩防体系，持续加大违法成本。

周小舟表示， 从市场各方反映的情况看，注册制改革给资本市场结构、生态、透明度等方面带来了全方位、深层次变化，在资本市场改革发展史上具有重要意义。

(责编：孙红丽、高雷)

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