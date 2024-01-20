位于黑龙江省哈尔滨市群力外滩的大雪人。

新华社记者 王建威摄

在重庆市丰都区南天湖冰雪旅游季川渝雪地气排球邀请赛上，选手在激烈比拼。

杨 森摄

吉林省吉林市万科松花湖度假区，游客在体验滑雪乐趣。

新华社记者 许 畅摄

新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县可可托海镇塔拉特村，村民为游客表演叼羊。

新华社记者 丁 磊摄

打造大型冰雪节、设置各类冰雪特色项目、完善冰雪产业基础设施建设……这个冬季，以“冰雪+体育”“冰雪+民俗”“冰雪+演出”等一系列冰雪消费的新场景、新玩法，丰富了冰雪经济形态，冰雪消费市场持续升温。

全国多地正结合自身资源优势，从供需两侧持续发力，整合文体商旅融合发展资源，持续丰富冰雪文旅产品种类，让市民和游客充分体验冰雪带来的乐趣，促进释放冰雪经济新动能，将冰天雪地的“冷资源”变为红红火火的“热经济”。

(责编：白宇、卫嘉)

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