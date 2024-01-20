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“读懂中国·读懂中国式现代化”研讨会举办

2024年01月20日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （记者林子涵）“读懂中国·读懂中国式现代化——推动全球现代化进程的伟大实践”研讨会日前在北京举办，研讨会由中国国家创新与发展战略研究会（以下简称“国创会”）主办。

当前，“读懂中国式现代化”已成为广泛关注和讨论的热点。研讨会嘉宾通过多个视角，从国际局势、全球经济、新质生产力等方面进行分析，讨论了“中国式现代化优在何处”“为何说中国式现代化是强国建设、民族复兴的唯一正确道路”“在中国式现代化发展道路上有哪些需要关注的问题”等重要议题。近20名嘉宾参会。国创会副会长、中国中共党史学会常务理事王晓鸣主持会议。

国创会学术委员会常务副主席李君如认为，中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题，拓展了发展中国家走向现代化的途径，为人类对社会制度的探索提供了中国方案。

国创会会长、学术委员会常务副主席徐伟新表示：“随着中国不断发展，国际社会对中国的关注也将不断加强。增进国际社会对中国的理解是我们肩负的使命与责任。”

“中国式现代化离不开世界现代化的一般规律，离不开世界现代文明的大道。但现代化不等于西化。中国式现代化既要借鉴吸收世界现代化一切文明成果，又须立足于中国的发展实际。”中国经济体制改革研究会会长彭森说。

中国国际经济交流中心副理事长魏建国认为，未来5到10年，全球经济竞争激烈，谁掌握了先进生产力，谁就有望在全球经济市场中获得主动权。中国式现代化的发展理念为中国提升国际影响力提供指引。

中国国际经济交流中心总经济师、执行局副主任、学术委员会副主任陈文玲表示，中国式现代化是和平发展的现代化。多年来，中国在促进全球和平发展方面已取得许多重大外交突破。中国提出共建“一带一路”倡议，就是着眼于世界各国共同和平发展。

谈到科技自立自强时，全球创新中心总干事、科技部中国科技发展战略研究院研究员赵刚从整合科技创新资源、培养战略性科技人才、建立制度性容错机制、提升企业技术能力、扎实推进高水平对外开放5个方面提出建议，并强调推进科技现代化的重要性。

国创会中国经济研究中心主任、同济大学特聘教授刘兴华认为，中国加入世贸组织22年来，逐渐成为经济增长的重要引擎，多年来对世界经济增长的贡献保持第一，目前贡献率已达32%。在对外开放的条件下，中国创造了经济奇迹。实现高质量发展和中国式现代化，也必须实行更高水平对外开放。

(责编：王连香、李楠桦)
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