山西累计建成智能化煤矿118座
智能化采掘工作面1491处
2024年01月20日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报太原1月19日电 （记者付明丽）记者从日前举行的山西省煤矿智能化建设现场交流会上获悉，截至目前，山西10座国家智能化示范煤矿已全部建成，全省累计建成智能化煤矿118座、智能化采掘工作面1491处。
2024年，山西将由目前的以采掘工作面智能化建设为重点转向全矿井智能化建设阶段，全省新建成智能化煤矿150座。山西把煤矿智能化建设作为深化能源革命综合改革试点的重大举措，智能化煤矿“减人、增安、提效”的成效逐渐显现。
(责编：王连香、李楠桦)
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