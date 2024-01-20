首个液化天然气冷能养殖示范项目出鱼
预计年产量可达10万斤
2024年01月20日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月19日电 （记者李婕）记者从中国海油获悉，1月18日，全国首个液化天然气冷能养殖示范项目在广东深圳正式出鱼。该项目位于中国海油广东大鹏液化天然气（LNG）接收站，试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天试养观察期内，各项生长生理指标稳定，预计年产量可达10万斤。
大鹏LNG接收站是国内液化天然气供应量最大的接收站之一，液化天然气气化外输时会将巨量的冷能排放到海水中，造成能源浪费。2023年，该站冷能处理量超800万吨。而液化天然气与海水换热后，海水水温会降低5摄氏度左右，根据不同季节一般保持在15摄氏度至25摄氏度之间，适宜高经济价值鱼类生长。
液化天然气冷能养殖示范项目产生的环境效益也较为显著。据测算，1立方米海水温度降低5摄氏度，需要消耗5.8千瓦时的能量。养殖示范项目利用的冷能相当于每年为社会节约用电197万千瓦时、减排二氧化碳1800吨。
(责编：王连香、李楠桦)
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