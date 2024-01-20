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国内十大天气气候事件发布 极端天气为何成为新常态？

黄垚
2024年01月20日08:28 | 来源：新华社
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原标题：国内十大天气气候事件发布 极端天气为何成为新常态？

近年来，“XX年一遇”的高温、暴雨、寒潮似乎频繁了不少，“极端天气”这个曾经略显生僻的气象专业名词也逐渐被公众熟知。国家气候中心1月19日发布2023年国内十大天气气候事件，台风“杜苏芮”北上引发京津冀罕见暴雨洪涝、春季沙尘过程陡增、辽苏皖遭遇强龙卷等让大家印象深刻的极端天气均在列。

极端天气气候事件是历史重现率低于10%或打破历史极值，并造成显著灾害性影响的天气气候现象统称，主要表现为发生频率低、事件强度强、社会影响大。尽管屡见报端的“XX年一遇”表述缺乏科学性，但随着全球气候变暖，极端天气气候事件出现的频率的确在发生变化，呈现频发、广发、强发和并发趋势。

近年我国极端天气呈现哪些趋势？

国家气候中心副主任贾小龙表示，2023年赤道中东太平洋经历了“三重”拉尼娜向中等强度厄尔尼诺的快速转变。我国暖干气候特征明显，极端天气频发强发，出现诸多破纪录事件。

世界气象组织日前发布新闻公报，正式确认2023年为有记录以来最热的一年。“对中国和全球来说，2023年都是有气象记录以来最暖的年份。气候异常也引发了全球各地高温热浪、干旱、暴雨洪涝、台风/飓风和森林野火等诸多气象灾害。”贾小龙说。

近年来，我国极端天气发生次数多、影响区域广、强度增加，创历史纪录、无前兆突发性事件增多。区域性极端强降水、大范围极端高温热浪、持续性极端骤旱、高影响极端寒潮等事件发生频率增加，并在社交媒体引发讨论，不少公众时常感觉“气候不正常”。

通常，极端事件给公众留下的印象更为深刻。2023年初夏，华北、黄淮地区连续遭遇5轮高温热浪过程，累计有22个国家级气象站最高气温突破历史极值，北京、天津超70%以上面积出现40℃以上高温。7月29日至8月1日，受“杜苏芮”残余环流与地形抬升等共同影响，京津冀地区出现历史罕见极端暴雨，河北临城县累计雨量最高达1003毫米，相当于当地两年的降雨量。

“回顾历年发布的国内十大天气气候事件，暴雨洪涝事件入选50余次，干旱、台风、高温、低温雨雪冰冻事件等累计入选均在20次以上，这些特点基本可以反映出我国极端天气的变化趋势。”国家气候中心气候服务室副主任李修仓说。

为什么极端天气不再罕见？

近年来，极端天气频发，日益成为新常态。究其原因，主要还是全球气候变暖。

研究表明，人类活动造成大气中温室气体浓度增加是20世纪中期以来全球气候变暖的主要原因，并导致全球极端天气气候事件的频率、强度、空间范围及持续时间发生改变。

“研究显示人类活动对极端温度变化和高温热浪事件的影响信度最高，其次是极端干旱和强降水。”李修仓说，全球每升温0.5℃，将造成极端热事件（包括热浪）频次和强度明显增加。

去年12月，我国出现有记录以来同期最强的寒潮天气，多地低温和积雪创下新纪录，公众感到被“速冻”。为什么气候变暖下，寒潮还这么强烈？

国家气候中心气候服务首席专家周兵表示，由于北极海冰快速融化，冬季北极地区上空大气吸收热量，北极对全球增暖的放大效应凸显，大气不稳定性加剧。大气呈现南北向环流特征，冷气团偏离极区位置，使得高纬度强冷空气容易向南侵袭，出现所谓“暖北极、冷欧亚”现象。

事实上，全球变暖会影响大尺度大气环流形势，通过海-陆-气等相互作用，影响不同区域极端天气气候事件的发生规律。从趋势上看极端暖事件的确在增加、极端冷事件在减少，但极端冷事件的强度并未减弱。

气候风险加剧，我们应如何应对？

气候变化是当前人类共同面临的严峻挑战。《2024年全球风险报告》指出，无论是短期还是长期，极端天气都是全球面临的最大风险之一。

我国地形地貌和气候类型复杂多样，气候持续变暖将加剧我国区域性气候风险。贾小龙表示，未来我国平均气温将继续上升，总体看增幅从东南向西北逐渐变大；极端强降水和重大干旱事件仍呈增加态势。

我们每个人既是温室气体排放的贡献者，也是气候变化下极端天气气候事件增多增强的受害者。

专家表示，为更好应对和防范极端天气，防灾减灾救灾统筹协调机制和分级负责的保障机制还需进一步健全。“公众也要提高自身对防灾减灾和气候变化的认知，通过多种渠道主动学习相关知识，了解政府发布气象灾害预警信息的含义，包括需要采取何种应对措施以及附近的避灾场所分布信息等。”贾小龙说。（记者黄垚）

(责编：王连香、李楠桦)
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