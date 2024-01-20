原标题：为世界经济复苏发展创造新机遇、注入新动力

1月19日，以“重建信任”为主题的世界经济论坛2024年年会在瑞士达沃斯落下帷幕。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。世界经济复苏面临考验，愈发凸显全球合作的必要性。中国积极参与全球治理体系改革和建设，在论坛上发出中国声音、提出中国方案，为共同破解信任赤字、推动全球经济复苏贡献中国智慧。与会嘉宾表示，作为世界第二大经济体，中国不断扩大高水平开放，坚持创新驱动发展战略，持续推动经济结构转型升级，为世界经济复苏发展创造新机遇、注入新动力。

“在事关人类未来的重大议题上，中国的参与不可或缺”

国际货币基金组织不久前预测，2024年至2028年，中国经济增速将持续高于全球增速，显著高于发达经济体增速，在新兴经济体和发展中国家中持续位居前列。世界贸易组织、联合国贸易和发展会议、经济合作与发展组织等国际机构认为，中国经济韧性强、潜力大、活力足，将保持强劲的中长期向好态势。

近年来，中国一直是全球发展的重要引擎。联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘在分论坛上表示，当前的世界经济增长速度较过去一段时间已经放缓，与其他主要经济体相比，中国的经济增长率十分可观。作为全球南方国家的一员，中国没有照搬西方的发展模式，而是走出了一条适合自身发展的道路。

澳大利亚前总理陆克文认为，中国拥有超大规模的消费市场，这为中国经济持续向好提供了保障。国际知名咨询公司艾睿铂总裁西蒙·弗雷克利表示，近年来中国对世界经济增长贡献率一直保持在30%以上。中国经济过去几十年取得的成就，是“全球最重要的发展故事之一”，“与之前相比，在世界经济论坛这个平台上，参会嘉宾关于中国的叙事越来越客观”。

世界经济论坛大中华区首席代表陈黎明认为，面对全人类共同挑战，没有一个国家或国际组织能够独自应对，中国在这其中发挥着重要作用。中国是全球事务的重要参与者，“在事关人类未来的重大议题上，中国的参与不可或缺”。

“中国经济表现超过预期，其中科技驱动是很重要的因素”

人工智能、气候变化、绿色低碳等成为本次论坛年会会场上的关键词。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪表示，中国在能源转型、绿色基建投资、数字经济等领域取得的成就有目共睹，将继续为全球经济复苏提供动力。

在“激发中国增长新动能”研讨会上，“信任”“信心”“机遇”是与会者谈到中国经济时提到最多的关键词。

“中国持续推动高质量发展，将为在华外企提供更多更好发展机遇。中国经济表现超过预期，其中科技驱动是很重要的因素。”德国默克集团董事会主席兼首席执行官贝伦·加里霍表示，中国全社会研发投入连续多年保持两位数增长，“新技术的蓬勃发展对于像我们这样的生物制药企业至关重要，也很有吸引力”。

英国伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽表示，繁荣与发展是中国经济40多年来的特征。中国为世界经济增长作出巨大贡献。“我们看到，中国经济正向创新驱动转型。”

“在中国市场，没有足够创新能力和研发定力的企业很难长期发展下去。”新加坡佳通集团董事长陈应毅表示，中国的好产品走向世界，不仅让更多民众能够用上新科技，而且推动了技术等资源要素的流动。另外，充分的人才储备和良好的科研创新环境，让外企长期投资中国更有信心。

2023年，中国太阳能光伏新增装机容量比上年增长66%，相当于2022年全球太阳能光伏新增装机容量。美国总统气候问题特使约翰·克里说，中国是可再生能源增长最快的国家之一。“我们距离实现联合国2030年可持续发展目标的时间不多，中国在其中起到了重要作用。”

“中国经济为世界经济增长作出了重要贡献”

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布认为，当前全球竞争日益激烈、多极化趋势日益明显，世界面临的不确定性因素日益增加，需要各方在各层级、多领域展开全面合作。

联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇表示，中国经济体量巨大，对世界经济增长的贡献率超过30%。以这样的体量推进高水平开放，将对促进国际经贸发展和世界经济增长产生积极效应。

“世界的发展离不开中国。”加里霍表示，经济全球化是历史大势，也是跨国企业发展的重要前提。“默克集团在中国市场研发的药物会销售到海外市场，这是一个双赢的合作。这样的举措不仅能增强我们在中国市场的影响力，也会拓展我们在全球市场的机遇。”

“多年来，中国经济为世界经济增长作出了重要贡献。”跨国投资公司春华资本集团董事长胡祖六表示，中国拥有超大规模的市场，积极维护全球产业链供应链稳定畅通，为外企在华发展提供了广阔机遇。“在气候变化、卫生健康等领域，中国积极开展国际合作，已经成为全球积极、稳定的力量。”

法国国立路桥学院商学院院长阿龙·罗森多年来一直关注中国发展，深度参与了由中法科研机构共同合作的木材干燥船联合研发项目。该项目利用远洋货轮的空间和尾气热能干燥木材，降低污染、节约成本。“不久前我刚刚访问了中国，感受到中国以创新推动高质量发展的积极成果。”他表示，创新已经为中国经济注入了强劲的能量，推动经济朝着更加健康、可持续的方向发展，“我对中国经济未来发展充满信心”。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，世界经济面临严峻挑战，中国仍是经济增长的重要引擎。中国的主张和行动将帮助世界“重建信任”，不仅有利于贸易和经济发展，也将有助于促进世界和平。

记者：颜欢 禹丽敏 许海林 陈尚文

来源：人民日报

(责编：王连香、李楠桦)

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