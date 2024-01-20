原标题：深挖潜力锻造土特产竞争力

中央农村工作会议提出，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业。乡村拥有丰富的自然资源、生态资源和人文资源。根据资源优势，在最适宜的地区培育最适宜的产业，通过开发专属性特色产品，满足日益个性化、多样化、高品质的消费需求，能够推动乡村特色资源加快转化增值，乡村特色产业发展潜力巨大。

在实践中，一些地方通过聚焦重点、聚集资源、聚合力量，培育了一批发展优势明显、乡土气息浓厚的特色产业。产值超10亿元的特色产业镇(乡)和超1亿元的特色产业村持续涌现，促进了农业多环节增效、农民多渠道增收，为乡村振兴提供了强有力支撑。但也要看到，目前产业发展仍存在产业链条较短、技术水平不高、质量效益不高等问题，还需充分运用现代设计、现代科技、现代信息技术等生产要素，使土特产融入时代朝气，推动产品增值、产业增效，持续增强乡村特色产业发展活力。

乡土与创意结合，增强土特产竞争力。当前，青年群体成为消费潮流的引领者，提升青年消费群体对土特产的消费意愿，对于增强土特产竞争力很关键。土特产的包装、款式等外在因素在一定程度上影响青年群体的购买行为，而很多土特产虽然品质优良、独特性强，但尚未跨越“原字号”门槛，颜值不高。因而，需将乡土元素与创意设计结合，挖掘更多功能价值，使土特产更匹配青年群体的消费心理，进一步拓宽市场。具体来说，可以将创意设计融入土特产包装、营销等各环节，增加趣味性，彰显独特性；在保留传统技艺的基础上，运用新工艺、新技术、新设备、新材料等，让特色手工艺品的文化记忆与现代审美有机结合，将潮流元素融入其中，切实增强产品市场竞争力。

实体与虚拟结合，提升土特产吸引力。近年来，“网络体验+消费”新模式兴起，云直播、云展览等新业态不断涌现。利用数字技术，实现个性化定制、柔性化生产，能够提升土特产供给质量，让消费者收获更多体验感、仪式感，拓展消费场景和消费内容。例如，一些地方开发定制服务，利用智慧农业发展成果，向消费者全方位展现土特产从田间到餐桌、从原材料到制成品的过程，并提供配送等多样化服务，丰富了服务内容，增加了消费者对产品品质的信任度。还有一些地方通过创新电子商务数字营销场景和推广渠道，将实体和虚拟结合，打开市场空间。

品质与品牌结合，提高土特产影响力。要想市场反响好，提升品质是基础，创响品牌是核心。依托独特资源禀赋，各地生产出许多绿色农产品、有机农产品、地理标志农产品，不少产品内在品质和外在品相上乘，但提升市场影响力还需要品牌的加持。应加大对区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育力度，打造一批“独一份、特别特、好中优”的“土字号”“乡字号”品牌。完善地方特色品牌认证标准，推广“电子合格证+追溯码”模式，建立“一物一码”的土特产身份认证体系，提供溯源服务，从而提升品牌公信力。通过讲好品牌故事，帮助土特产变商品，商品变名品。

引领与共享结合，推动乡村特色产业高质量发展。不管增强竞争力，还是提高影响力，都需要农业龙头企业的引领带动。应通过加大政策支持、创新金融服务、强化人才培养等措施，提高龙头企业在创新、绿色、品牌、数字化等方面的融合发展能力，促进企业做大做强。在此基础上，充分发挥龙头企业的链主作用，与联合体其他成员开展技术、信息、品牌、渠道和利益共享，纵向延长乡村特色产业链条，横向拓展乡村特色产业形态，持续提供让消费者满意的高品质土特产。（经济日报 郭珍）

(责编：王连香、李楠桦)

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