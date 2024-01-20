人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深挖潜力锻造土特产竞争力

2024年01月20日08:32 | 来源：经济日报
小字号

原标题：深挖潜力锻造土特产竞争力

中央农村工作会议提出，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业。乡村拥有丰富的自然资源、生态资源和人文资源。根据资源优势，在最适宜的地区培育最适宜的产业，通过开发专属性特色产品，满足日益个性化、多样化、高品质的消费需求，能够推动乡村特色资源加快转化增值，乡村特色产业发展潜力巨大。

在实践中，一些地方通过聚焦重点、聚集资源、聚合力量，培育了一批发展优势明显、乡土气息浓厚的特色产业。产值超10亿元的特色产业镇(乡)和超1亿元的特色产业村持续涌现，促进了农业多环节增效、农民多渠道增收，为乡村振兴提供了强有力支撑。但也要看到，目前产业发展仍存在产业链条较短、技术水平不高、质量效益不高等问题，还需充分运用现代设计、现代科技、现代信息技术等生产要素，使土特产融入时代朝气，推动产品增值、产业增效，持续增强乡村特色产业发展活力。

乡土与创意结合，增强土特产竞争力。当前，青年群体成为消费潮流的引领者，提升青年消费群体对土特产的消费意愿，对于增强土特产竞争力很关键。土特产的包装、款式等外在因素在一定程度上影响青年群体的购买行为，而很多土特产虽然品质优良、独特性强，但尚未跨越“原字号”门槛，颜值不高。因而，需将乡土元素与创意设计结合，挖掘更多功能价值，使土特产更匹配青年群体的消费心理，进一步拓宽市场。具体来说，可以将创意设计融入土特产包装、营销等各环节，增加趣味性，彰显独特性；在保留传统技艺的基础上，运用新工艺、新技术、新设备、新材料等，让特色手工艺品的文化记忆与现代审美有机结合，将潮流元素融入其中，切实增强产品市场竞争力。

实体与虚拟结合，提升土特产吸引力。近年来，“网络体验+消费”新模式兴起，云直播、云展览等新业态不断涌现。利用数字技术，实现个性化定制、柔性化生产，能够提升土特产供给质量，让消费者收获更多体验感、仪式感，拓展消费场景和消费内容。例如，一些地方开发定制服务，利用智慧农业发展成果，向消费者全方位展现土特产从田间到餐桌、从原材料到制成品的过程，并提供配送等多样化服务，丰富了服务内容，增加了消费者对产品品质的信任度。还有一些地方通过创新电子商务数字营销场景和推广渠道，将实体和虚拟结合，打开市场空间。

品质与品牌结合，提高土特产影响力。要想市场反响好，提升品质是基础，创响品牌是核心。依托独特资源禀赋，各地生产出许多绿色农产品、有机农产品、地理标志农产品，不少产品内在品质和外在品相上乘，但提升市场影响力还需要品牌的加持。应加大对区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育力度，打造一批“独一份、特别特、好中优”的“土字号”“乡字号”品牌。完善地方特色品牌认证标准，推广“电子合格证+追溯码”模式，建立“一物一码”的土特产身份认证体系，提供溯源服务，从而提升品牌公信力。通过讲好品牌故事，帮助土特产变商品，商品变名品。

引领与共享结合，推动乡村特色产业高质量发展。不管增强竞争力，还是提高影响力，都需要农业龙头企业的引领带动。应通过加大政策支持、创新金融服务、强化人才培养等措施，提高龙头企业在创新、绿色、品牌、数字化等方面的融合发展能力，促进企业做大做强。在此基础上，充分发挥龙头企业的链主作用，与联合体其他成员开展技术、信息、品牌、渠道和利益共享，纵向延长乡村特色产业链条，横向拓展乡村特色产业形态，持续提供让消费者满意的高品质土特产。（经济日报 郭珍）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：注册制改革以来查办各类案件近1900件
　　人民网北京1月19日电 （黄盛）“注册制改革以来，证监会查办各类案件近1900件，向公安移送涉嫌证券期货犯罪案件近600件，坚决查处康美、康得新、紫晶存储、泽达易盛等一批大要案。”证监会综合业务司主要负责人周小舟在19日证监会举行的新闻发布会上表示，证监会建立健全中国特色证券执法司法体制机制，严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为，向市场传递了“零容忍”净化市场生态的强烈信号，监管震慑力明显增强。…
证监会回应“A股退市率不高”：公司退市并不是退的越多越好
　　人民网北京1月19日电 （黄盛）“退市改革的核心是坚持‘应退尽退’，在退得下的同时还要退得稳，并不是退的越多越好。”19日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明在证监会例行新闻发布会上表示，以美国为代表的境外市场退市是以私有化、被其他上市公司吸收合并为主，是自愿退市为主，有些市场自愿退市占总退市比例超过90%，真正强制退市的比例也不高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部