人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提升游戏与竞技体验 AI赋能PC时代游戏革新

2024年01月20日14:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月20日电 （焦磊）当前，作为科技产业链的重要一环，游戏产业和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。

根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。

日前，2024惠普10代游戏家族新品发布会在北京举行，会上发布了以OMEN暗影精灵10 SLIM 14为首的第十代游戏新品，其作为惠普首批AI游戏本，实现了惠普在AI PC时代游戏解决方案的全新突破。

惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松表示，在产品优化的过程中，惠普见证了中国游戏产业蓬勃发展的十年。伴随着电竞赛事的地位提升和玩家对游戏胜利的执着追求，惠普希望为不同类型的玩家提供更加丰富的游戏装备，成为他们进阶路上的伙伴。”

当前，不同游戏玩家对电脑性能有着多元化需求。创作型玩家对PC设备的综合性能、使用体验、游戏表现、便携性等各个方面有着更高要求。据介绍，OMEN暗影精灵10 SLIM 14专为创作型玩家打造，带来更强大生产力支持，同时满足随时随地游戏和创作的需要。

惠普全球总设计师Josephine Tan表示，在游戏方面，满足用户的需求是第一要务。随着用户需求的多元化、身份的多样化，产品也应该与时俱进，不断创新。

此前，惠普推出个性化游戏产品组合，其中包括OMEN暗影精灵和HyperX极度未知品牌的创新。新的笔记本电脑、配件和软件均为打造无缝的游戏生态系统而设计，无论是游戏笔记本电脑、显示器还是配件，均根据玩家需求量身开发了可定制和个性化的解决方案。

在探寻玩家多重需求理念的牵引下，OMEN暗影精灵、惠普VICTUS光影精灵、HyperX极度未知三大品牌均带来了系列革新，并组合形成了一套更加完善的游戏硬件生态，为不同类型的玩家提供个性化产品选择。

此外，会上拳头游戏及腾竞体育宣布与OMEN暗影精灵、HyperX极度未知在2024年的电竞合作计划，双方将携手打造更加全面的泛游戏生态布局，共同提升玩家的游戏与竞技体验。（实习生张泊洋、罗韵对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升游戏与竞技体验 AI赋能PC时代游戏革新
　　人民网北京1月20日电 （焦磊）当前，作为科技产业链的重要一环，游戏产业和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。 根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。…
铁路部门：今日起“静音车厢”服务拓展至72列动车
　　人民网北京1月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自1月20日起，铁路部门提供“静音车厢”服务的动车组列车新增35列，拓展至72列动车组列车，更好地满足广大旅客对美好旅行生活的需求。 国铁集团客运部有关负责人介绍，为营造文明有序、温馨舒适的旅行环境，铁路部门自2020年12月起在京沪、成渝高铁试点“静音车厢”服务，随后逐步扩展至京广、郑渝高铁，深受广大旅客青睐。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部