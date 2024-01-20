人民网北京1月20日电 （焦磊）当前，作为科技产业链的重要一环，游戏产业和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。

根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。

日前，2024惠普10代游戏家族新品发布会在北京举行，会上发布了以OMEN暗影精灵10 SLIM 14为首的第十代游戏新品，其作为惠普首批AI游戏本，实现了惠普在AI PC时代游戏解决方案的全新突破。

惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松表示，在产品优化的过程中，惠普见证了中国游戏产业蓬勃发展的十年。伴随着电竞赛事的地位提升和玩家对游戏胜利的执着追求，惠普希望为不同类型的玩家提供更加丰富的游戏装备，成为他们进阶路上的伙伴。”

当前，不同游戏玩家对电脑性能有着多元化需求。创作型玩家对PC设备的综合性能、使用体验、游戏表现、便携性等各个方面有着更高要求。据介绍，OMEN暗影精灵10 SLIM 14专为创作型玩家打造，带来更强大生产力支持，同时满足随时随地游戏和创作的需要。

惠普全球总设计师Josephine Tan表示，在游戏方面，满足用户的需求是第一要务。随着用户需求的多元化、身份的多样化，产品也应该与时俱进，不断创新。

此前，惠普推出个性化游戏产品组合，其中包括OMEN暗影精灵和HyperX极度未知品牌的创新。新的笔记本电脑、配件和软件均为打造无缝的游戏生态系统而设计，无论是游戏笔记本电脑、显示器还是配件，均根据玩家需求量身开发了可定制和个性化的解决方案。

在探寻玩家多重需求理念的牵引下，OMEN暗影精灵、惠普VICTUS光影精灵、HyperX极度未知三大品牌均带来了系列革新，并组合形成了一套更加完善的游戏硬件生态，为不同类型的玩家提供个性化产品选择。

此外，会上拳头游戏及腾竞体育宣布与OMEN暗影精灵、HyperX极度未知在2024年的电竞合作计划，双方将携手打造更加全面的泛游戏生态布局，共同提升玩家的游戏与竞技体验。（实习生张泊洋、罗韵对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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