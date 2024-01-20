人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

预计年产量达10万斤 全国首个液化天然气冷能养殖示范项目出鱼

2024年01月20日15:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）全国首个液化天然气冷能养殖示范项目日前在广东大鹏液化天然气（LNG）接收站正式出鱼。该项目试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天的试养观察期内各项生长生理指标稳定，已完全适应养殖水体环境，预计年产量可达10万斤。

广东大鹏LNG接收站利用生产产生的冷海水开展养殖项目。王小可摄

广东大鹏LNG接收站利用生产产生的冷海水开展养殖项目。王小可摄

据介绍，LNG气化外输过程会产生大量冷能，直接排放到海水中会造成能源浪费，2023年大鹏LNG接收站冷能处理量超800万吨。液化天然气与海水换热后，海水水温会降低约5摄氏度，根据不同季节一般保持在15摄氏度至25摄氏度之间，适宜高经济价值鱼类生长。

“项目建立了一套科学、立体的循环活水养殖系统，直接从接收站明渠中抽取低温、无菌的海水进入养殖系统，经过储水塔、冷水低温处理池、组合养殖箱、尾水池、尾水多级处理池的循环流动后，流回明渠，流进海洋，整个过程不会对海洋环境造成破坏。”广东大鹏液化天然气有限公司能源技术高级经理牛军峰表示。

深圳市水产行业协会种业分会秘书长曹跃明表示，该试验项目的经济效益可观，这批高价值海产品的市场售价每斤在百元以上，通过冷能养殖方式综合成本还能降低30%。

液化天然气冷能养殖示范项目产生的环境效益也较为显著。据测算，每小时1立方米海水温度降低5摄氏度，需要消耗5.8千瓦时的能量。养殖示范项目利用的冷能相当于每年为社会节约用电量197万千瓦时、减排二氧化碳1800吨。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
预计年产量达10万斤 全国首个液化天然气冷能养殖示范项目出鱼
　　人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）全国首个液化天然气冷能养殖示范项目日前在广东大鹏液化天然气（LNG）接收站正式出鱼。该项目试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天的试养观察期内各项生长生理指标稳定，已完全适应养殖水体环境，预计年产量可达10万斤。…
提升游戏与竞技体验 AI赋能PC时代游戏革新
　　人民网北京1月20日电 （焦磊）当前，作为科技产业链的重要一环，游戏产业和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。 根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部