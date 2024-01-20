人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）全国首个液化天然气冷能养殖示范项目日前在广东大鹏液化天然气（LNG）接收站正式出鱼。该项目试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天的试养观察期内各项生长生理指标稳定，已完全适应养殖水体环境，预计年产量可达10万斤。

广东大鹏LNG接收站利用生产产生的冷海水开展养殖项目。王小可摄

据介绍，LNG气化外输过程会产生大量冷能，直接排放到海水中会造成能源浪费，2023年大鹏LNG接收站冷能处理量超800万吨。液化天然气与海水换热后，海水水温会降低约5摄氏度，根据不同季节一般保持在15摄氏度至25摄氏度之间，适宜高经济价值鱼类生长。

“项目建立了一套科学、立体的循环活水养殖系统，直接从接收站明渠中抽取低温、无菌的海水进入养殖系统，经过储水塔、冷水低温处理池、组合养殖箱、尾水池、尾水多级处理池的循环流动后，流回明渠，流进海洋，整个过程不会对海洋环境造成破坏。”广东大鹏液化天然气有限公司能源技术高级经理牛军峰表示。

深圳市水产行业协会种业分会秘书长曹跃明表示，该试验项目的经济效益可观，这批高价值海产品的市场售价每斤在百元以上，通过冷能养殖方式综合成本还能降低30%。

液化天然气冷能养殖示范项目产生的环境效益也较为显著。据测算，每小时1立方米海水温度降低5摄氏度，需要消耗5.8千瓦时的能量。养殖示范项目利用的冷能相当于每年为社会节约用电量197万千瓦时、减排二氧化碳1800吨。

(责编：王连香、高雷)

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