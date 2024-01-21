图①：河南省郑州市一家二手车城的车辆整齐停放，为消费者提供多样化购车选择。

左 星摄（影像中国）

图②：河北省秦皇岛市海港区杜庄镇的首钢赛车谷，一场汽车赛事正在举行。

曹建雄摄（人民视觉）

图③：位于国家会展中心（上海）的第六届进博会消费品展区在展示新型材料制造的智慧汽车。

本报记者 张武军摄

图④：广东省汕头市南澳县加强房车停车场等基础设施建设，为游客驾驶房车前来旅行提供便利。

林跃生摄（人民视觉）

图⑤：湖北省孝感市双峰山房车露营地。

毛 峰摄（人民视觉）

2023年底举行的中央经济工作会议提出：“要激发有潜能的消费”“培育壮大新型消费”“稳定和扩大传统消费”。当前，汽车消费在社会消费品零售总额中占比超过10%，汽车后市场消费发展动力旺、潜力足。

商务部等9部门联合印发《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出优化汽车配件流通环境、促进汽车维修服务提质升级、构建多层次汽车赛事格局、加快传统经典车产业发展、支持自驾车旅居车等营地建设、丰富汽车文化体验、优化汽车消费金融服务等方面政策措施，激发汽车后市场消费活力，推动汽车后市场高质量发展。

汽车后市场，是指汽车从售出到报废过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。随着我国汽车保有量持续攀升，围绕汽车使用形成的后市场已经成为汽车消费的重要组成部分。各地区各有关部门把握汽车市场发展新形势，顺应汽车消费新趋势，丰富汽车后市场产品和服务，满足人民群众多元化消费需求。

《 人民日报 》（ 2024年01月21日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经