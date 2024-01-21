新华社广州1月20日电（记者周颖）记者20日从广东省人大常委会召开的新闻发布会上了解到，《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》已审议通过，将于2024年3月1日起施行。

广州南沙位于粤港澳大湾区地理几何中心，也是粤港澳合作发展的重大平台。2022年6月国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，赋予南沙“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略定位。为此，广东省研究制定专门的地方法规。

广东省人大法制委副主任委员黄伟忠说，制定条例的主要思路其一是强化放权赋能,其二是强化协同港澳，其三是强化面向世界的特点。

在放权赋能方面，条例提出，按照“能放则放”原则，将省、市有关管理职权依法调整由南沙区人民政府及有关部门行使。支持将南沙行政区域范围农用地转用及土地征收的审批权限，土地征收成片开发方案审批权限，以及城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂建新方案审批权限依法调整由南沙实施。

在协同港澳方面，条例明确，省人民政府卫生健康等有关部门应当支持南沙按照国家有关规定与港澳医疗服务跨境衔接，在符合条件的南沙公立医院开展跨境转诊合作试点，开展非急重病人跨境陆路转运服务。支持南沙对重要产学研合作平台引进的专业技术人才开展不定期的特殊评审，将其在境外的专业工作经历、学术成果、专业技术贡献等作为职称评价依据。

在强化面向世界方面，条例规定支持南沙探索试行商事登记确认制，探索建立与港澳、国际接轨的市场主体登记管理制度等。此外，条例还就数据跨境流动、建立全球溯源中心、医疗服务衔接等作了规定，深化与港澳和国际的多领域规则衔接。

(责编：白宇、卫嘉)

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