本报记者 刘志强 葛孟超

1月16日至19日，省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在研讨班开班式上发表重要讲话，深入阐释建设金融强国的目标任务、实践要求等重大问题，强调“建设金融强国需要长期努力，久久为功”“必须加快构建中国特色现代金融体系”。

研讨班期间，部分学员接受了本报记者采访。大家一致表示，习近平总书记的重要讲话思想深邃、视野宏阔、论述精辟、内涵丰富，对于全党特别是高级干部正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，坚定不移走中国特色金融发展之路，具有十分重要的意义，将深入学习领会、自觉贯彻落实，不断开创新时代金融工作新局面。

——坚持高质量发展是新时代的硬道理，金融要为经济社会发展提供高质量服务。

“总书记关于‘坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨’的重要论述，深刻阐明了金融和实体经济相辅相成、共荣共生的关系。”在工业和信息化部党组书记、部长金壮龙看来，金融是国家核心竞争力的重要组成部分，是推进新型工业化、建设现代化产业体系的“加速器”，“工业和信息化部将坚决扛起产业部门的责任，加强与金融部门的协调对接，健全工作机制，完善政策制度，引导和鼓励更多金融资源支持科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业等重点领域，共同推动制造强国、金融强国建设。”

——金融是经营管理风险的行业，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。

习近平总书记指出：“金融监管要‘长牙带刺’、有棱有角，关键在于金融监管部门和行业主管部门要明确责任，加强协作配合。”

“证券交易所位于市场一线，我们要坚决落实习近平总书记重要讲话精神和中央金融工作会议要求，全链条、全过程加强监管，从发行、上市、交易等环节切实履行全面监管、从严监管的职责主业，加大违法违规行为惩处力度，促进整个市场增强诚实守信、依法合规的底色。”深圳证券交易所党委书记沙雁表示。

——金融高水平开放是实现高质量发展的内在要求。提高我国金融业全球竞争能力，更好满足实体经济发展和百姓生活需要，都需要扩大金融高水平开放。

“金融强国具有高度开放的特征。我们要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，并以此推动各种生产要素、资源要素的全球优化配置。要把要素流动型开放同制度型开放结合起来，在金融开放的过程中增强国际竞争力和规则影响力。”中国进出口银行党委书记、董事长吴富林表示，作为支持对外贸易和国际经济合作的政策性银行，中国进出口银行将立足中国、对标国际先进实践，优化完善对高质量共建“一带一路”的金融支持，提升跨境投融资便利化水平。

——推动金融高质量发展、建设金融强国，要坚持法治和德治相结合，积极培育中国特色金融文化。

“总书记在开班式上提出‘积极培育中国特色金融文化’，为中国特色金融发展之路注入了守正创新的深厚文化力量。”复旦大学党委书记裘新表示，高校服务金融强国建设，重要任务在于自主培养大批德才兼备的高素质金融人才，“我们将把中国特色金融文化融入教书育人全过程，通过开设中国特色金融文化通识教育课程、完善金融专业课程思政教学体系、提供金融公益课服务等方式，抓紧推进中国特色金融文化进课堂、进教材、进头脑”。

“培育中国特色金融文化，妇女是重要力量，家庭是深厚土壤。据统计，金融领域女性从业者占比达55.8%。”全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇说，将深化巾帼学习宣讲，引导广大妇女和家庭大力弘扬中华优秀传统文化，守好中国特色现代金融体系的根和魂。同时，用好金融活水，联合有关方面深化巾帼建功系列行动，为妇女参与高质量发展、科技创新、社会服务、基层治理等提供更多金融支持和服务。

金融高质量发展关系中国式现代化建设全局。研讨班学员一致表示，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，强化使命担当，锐意进取，求真务实，沿着中国特色金融发展之路扎实推进金融高质量发展、加快建设金融强国，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年01月21日 01 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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