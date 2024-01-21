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新一轮长三角一体化示范区重大建设项目三年行动计划发布

本报记者 孟歆迪
2024年01月21日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：新一轮长三角一体化示范区重大建设项目三年行动计划发布

日前，长三角一体化示范区执委会、沪苏浙两省一市发展改革委、苏州嘉兴两市政府共同印发《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划（2024—2026年）》。

新一轮三年行动计划锚定生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四大领域，推动新一批展现新理念新模式的项目落地，加快提升示范区集聚度和显示度。

在生态环保领域，围绕加快构建“一心、两廊、三链、四区”生态格局，稳步实施河湖生态修复、清水绿廊建设、河网水系连通、污染治理提升四项行动，推进17个项目建设。在完成元荡23.9公里岸线全面贯通的基础上，这一轮将实现淀山湖岸线的全面贯通，完成蓝色珠链（二期）水环境、伍子塘流域综合治理，太浦河后续工程也将开工建设，示范区生态基底将进一步锚固，生态优势转化的基础将更加扎实。

在设施互通领域，实施轨道交通引领、区域道路连通、特色交通构建、数字智能支撑四项行动，共计38个项目。轨道交通对示范区发展的带动作用将进一步发挥。同时，数字空间的断头路也在加速打通，推动打造全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点。

在产业创新领域，以打造绿色创新发展新高地为目标，实施创新平台共建、先进制造升级、文旅新经济培育、新型服务赋能四项行动，共计34个项目。目前一批标志性项目正在加速推进，示范区产业链与创新链共进的现代产业体系加快构建。

在民生服务领域，开展公共服务提质、乡村振兴建设、品质人居标杆、特色文脉传承四项行动，共计22个项目。推动实现示范区基本公共服务均等化和区域公共服务品质整体提升。

重大项目是示范区一体化高质量发展的重要支撑。新一轮三年行动计划的印发标志着示范区建设向纵深推进，是推动实现规划、土地、项目建设的跨区域协同和有机衔接的生动实践。

(责编：孙红丽、陈键)
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