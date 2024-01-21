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北京8000余辆电动公交车用上绿电

2024年01月21日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：北京8000余辆电动公交车用上绿电

新华社北京1月20日电（记者马晓冬、张骁）记者19日从国网北京市电力公司获悉，随着京津唐电网绿色电力成功交易，从1月起，北京市超过8000辆电动公交车陆续开始使用绿色电力，这是北京首次实现电动公交车充“绿电”。

近日，首都电力交易中心有限公司依托北京电力交易平台撮合省间绿电交易，跨省采购了来自内蒙古自治区锡林郭勒盟、乌兰察布市的3.7亿千瓦时风电和光伏电力。今年，这些绿色电力将通过电动公交场站的约1200台充电桩，为北京电动公交车提供绿色动能。经测算，此项绿电交易预计全年可减排二氧化碳约29.51万吨。

“按照‘全量参与、分类实施’的思路，选取电动公交车作为试点，结合年度省间绿电交易工作，撮合用户以市场化交易方式跨省购入绿电。”首都电力交易中心有限公司市场部主任王沁介绍，此次交易规模大，促成北京近八成电动公交车用上绿电，基本实现了新能源车用新能源电。

当前，北京市正稳步推进“双碳”行动，推动生产、生活、生态融合，开展绿色建筑、能源和交通项目建设，加快绿色低碳转型，形成更多绿色发展生动实践。

(责编：孙红丽、陈键)
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