记者 陈晨

原标题：既要收好粮，又要护好仓

加快推进仓储基础设施建设，仓容完好率连年保持在95%以上；健全以“科改企业”为龙头，32家科技示范基地、示范库参与的科技创新体系，研发经费投入同比增长15%；推动国企改革三年行动高质量收官，企业净资产收益率同比增加1.1个百分点……记者从1月20日召开的中储粮集团公司2024年工作会议上获悉，2023年，中储粮加快推进储备保障能力建设，高效服务粮食调控任务，以高质量发展服务保障粮食安全，为经济社会稳定发展贡献了力量。

粮食收购事关粮食安全大局和种粮农民利益。根据国家有关部门部署安排，中储粮及时在黑龙江佳木斯等地区启动2023年中晚稻最低收购价收购，促进农民增产增收；针对国产大豆增产农民“卖难”问题，及时启动国产大豆收储，有效保护农民种粮积极性，全力服务国产大豆振兴计划。收购期间，进一步优化提升为农服务水平，大力推广“惠三农”综合服务平台，丰富预约收购、上门服务等形式，售粮高峰期主动延长收购时间，确保农民售贴心粮、暖心粮、舒心粮。

既要收好粮，又要护好仓。“过去一年，我们认真落实中央政府储备建设任务，加快推进仓储基础设施建设，跨地区平衡、跨周期调节能力和应急保供水平进一步提升，储备服务保障粮食安全的实力进一步增强。主动融入现代粮食产业体系，推动在沿江沿海港口码头和重要产业园形成多个粮食生态共同体，储备产业吸附效应和辐射带动效应不断提升，‘大国粮仓’仓储设施保障能力进一步增强。”中储粮集团公司有关负责人介绍，去年，中储粮推进“标杆库”创建深度融入直属库日常经营管理，深化落实包仓制管理责任，储备精益管理进一步加强。做好仓储设施维修改造，仓容完好率连年保持在95%以上。

与此同时，粮仓的科技含量不断提升——2023年实现“技防技控”信息化建设项目中储粮直属库全覆盖，并启动分库推广实施工作。中储粮集团公司有关负责人告诉记者，“技防技控”项目通过引入多项物联网新技术、智能化新设备及大数据和人工智能算法，优化智能出入库、数字仓储、实时粮情、AI预警等系统集成，实现粮食入库环节自动扦样、质检、检斤以及全流程可视监测和“穿透式”实时风险预警，有效避免“擅自动用”“转圈粮”和安全生产问题，实现粮食收储全过程、全链条、全覆盖信息化监管。“公司自主研发的智能扦检设备，首次实现小麦、稻谷、玉米、大豆四大粮食品种的无人智能扦检，填补国内技术空白，在提高作业效率、降低作业强度的同时，有效避免了‘人情粮’等人为因素，更好防风险保安全。”该有关负责人指出。

据介绍，2023年，中储粮集团公司持续加大风险防控化解力度，健全租仓储粮管理机制，压紧压实租仓库点直接管理责任，定期组织开展仓储监管风险评估，全面加强库外储粮库存管理。

“2024年，中储粮集团公司将始终胸怀粮食安全这一‘国之大者’，着力加强储备保障能力建设，着力落实粮食调控任务，着力深化企业改革，着力加大科技创新力度，着力防范化解重大风险，以服务保障粮食安全的新成效为中国式现代化建设不断作出新的贡献。”中储粮集团公司有关负责人表示。

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经