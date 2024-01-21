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 进出口总值4.21万亿元

去年上海外贸规模创新高

本报记者 孟歆迪 通讯员 梁佳聪 蔡启同
2024年01月21日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：去年上海外贸规模创新高

记者19日从上海海关了解到，2023年上海市进出口总值4.21万亿元，创历史新高。

一般贸易延续增势。2023年，一般贸易作为外贸基本盘表现稳定，上海市以一般贸易方式进出口2.5万亿元，增长1.8%，占同期进出口总值的59.4%。保税物流方式增长较快，进出口1.09万亿元，增长10.2%，占比提升2.2个百分点至26%。此外，加工贸易方式进出口5834.6亿元，下降16.6%，占13.9%。

民营企业份额提升。2023年，上海市民营企业进出口1.31万亿元，增长6.2%，较本市同期进出口整体增速高出5.5个百分点，占本市同期进出口总值的31%，比重提升1.6个百分点。同期，外商投资企业进出口2.47万亿元，下降3.3%，占58.7%；国有企业进出口4281.5亿元，增长9.1%，占10.2%。经营主体活力充足，全年有进出口记录的企业数量达5.9万家，增加6.3%，其中民营企业4.2万家，增加8.8%。

对欧贸易规模扩大。2023年，上海市对最大贸易伙伴欧盟进出口8445.7亿元，增长2.7%。同期，对东盟进出口5452.6亿元，下降3.7%；对美国进出口4795.6亿元，下降8.1%；对澳大利亚和巴西分别进出口2228.6亿元和1049.1亿元，分别增长15.8%、9.4%。此外，对共建“一带一路”国家进出口1.46万亿元，微降0.3%。

“新三样”出口保持强劲动能。2023年，上海市出口“新三样”产品1677.9亿元，增长42.2%，占同期出口总值的9.7%，拉高出口整体增速2.9个百分点。其中，电动载人汽车年度出口值首超千亿元大关，达1208.9亿元，增长43.9%；锂离子蓄电池382.4亿元，增长50.5%；太阳能电池86.6亿元，增长0.9%。此外，出口船舶445亿元，增长48.8%，全年增长规模近150亿元。

消费品进口枢纽地位增强。2023年，上海市进口消费品5618.3亿元，增长7.3%。其中，进口乘用车765.3亿元，增长7.5%；箱包及类似容器346.2亿元，增长16.5%。另外，铁矿砂及其精矿、煤及褐煤等大宗资源类商品分别进口1355.5亿元、195.6亿元，分别增长13%、21%。

(责编：孙红丽、陈键)
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