记者 刘茜 董山峰

原标题：天津：老字号探索“年轻态”

计算机专业毕业的天津小伙杨明，是百年老字号——祥禾饽饽铺的第四代传承人。祥禾饽饽铺创立于1912年。

“现在中式糕点一斤只能卖十几块钱。”杨明告诉记者，父亲杨鸿年多年来守着门店，生意却十分惨淡，2015年，他接手门店后把饽饽铺开到了互联网上。店铺主打“好吃的非遗”概念，相继推出银杏叶、花朵、柿子、如意等形状的新品，颇具“国潮风”。2023年，祥禾饽饽铺的销售额突破了3亿元，其中70%的销量来自线上。如今，祥禾饽饽铺的500多名员工，平均年龄不到30岁，百年老字号实现了“年轻态”转型。

去年9月，老字号品牌郁美净在电商平台上3天涨粉超百万，十几个货品卖到脱销。

前不久，商务部公布了中华老字号复核结果，天津坐拥62家中华老字号，位居全国第五。近期，天津市为重振老字号，出台了《天津市振兴工业老字号老品牌实施方案（2023—2027年）》，方案明确到2027年，天津市将培育壮大一批体制机制灵活、创新能力突出、产品服务优质、文化底蕴深厚、品牌信誉度高、市场竞争力强的工业老字号老品牌企业。

天津市社科院舆情研究所副研究员董向慧近些年一直关注天津老字号。他介绍：“2022年至今，不少老字号借助电商直播东风跃升为‘潮国货’。据统计，2022年1128家中华老字号中有近350家投身各大平台直播，进行了逾5万场次直播，成交额超35亿元。”

让杨明印象深刻的是2015年的一天，母亲匆忙打来电话：“什么是反式脂肪酸？你赶紧帮我查查。”原来，一位带着孩子来买点心的顾客询问点心里有没有反式脂肪酸，老人不懂，赶紧来问。

在提升品质的同时，杨明开始对产品进行减糖、减油等更加符合科学饮食观念的改良。杨明对祥禾饽饽铺转型的定位是“品牌做旧，产品创新”。他告诉记者：“祥禾饽饽铺酥皮点心的酥皮有18层，这项传统手艺必须由师傅手工完成，这种传承我们不会丢。”

同样，在与国内外大牌护肤品的激烈竞争中，郁美净几经变革，但独特的鲜奶配方始终未变，凭借童叟无欺的老技艺，郁美净逐渐被年轻消费群体接受。

从天津市区驱车一个多小时，记者来到了坐落于渤海之滨的长芦汉沽盐场。这里已是网红打卡地，现场很多游客都是第一次目睹海盐的生产过程，感到十分新奇与兴奋。

游客脚下的咸土地已有千余年历史。天津长芦汉沽盐场是中国盐业生产企业中唯一的中华老字号。20世纪90年代，汉沽盐场首创了盐田饱和卤水真空制盐工艺，生产出芦花牌精制食用盐，通过多年技术攻关，实现了“松散剂”零添加，这是全国独有的真空制盐技术。2023年，芦花牌海盐又与同为中华老字号的“山海关”汽水联名推出了海盐西柚味汽水，携手面对日新月异的市场需求。

董向慧认为：“老字号在营销时需要把握好传承与创新的关系，营销不能过度，须坚守品牌、品质和口碑，切忌为短期利益牺牲美誉度。老字号既要经营好、维系好老主顾，也要对新消费者，尤其是年轻消费群体保持开放态度。”

根据商务部最新数据，1128家中华老字号企业中，超八成处于盈利状态，去年近35%的企业年销售额超过1亿元，突破1000万元的占7成以上。

(责编：孙红丽、陈键)

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