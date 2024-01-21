本报记者 张晓华

原标题：国家气候中心发布2023年国内外十大天气气候事件

中国气象局国家气候中心近日发布“2023年国内外十大天气气候事件”评选结果。2023年，我国暖干气候特征明显，创造了诸多破纪录事件，此次发布的国内外十大天气气候事件充分反映了我国和全球天气气候的主要特征。

获评2023年国内十大天气气候事件的分别是：“杜苏芮”北上发威，引发京津冀罕见暴雨洪涝；云南遭遇1961年以来最强冬春连旱；12月强寒潮创多地低温与积雪新纪录；2023年全国平均气温再创历史新高；台风“海葵”创粤港澳多地降水新纪录；河南遭遇罕见“烂场雨”天气；春季沙尘过程陡增，多地PM10浓度飙升；初夏华北黄淮遭遇多轮高温过程；广西北海极端降水刷新多个历史纪录；强对流多点散发，辽苏皖遭遇强龙卷。

获评2023年国外十大天气气候事件的分别是：地中海罕见飓风“丹尼尔”引发利比亚巨灾；巴西持续干旱，亚马孙河支流水位创历史最低；“全球沸腾”时代到来，地球平均温度再创新高；澳大利亚西北部遭遇“百年一遇”洪水；超级寒流侵袭美国，夜间风寒温度低至-78℃；南美洲冬季似夏，最高气温超37℃；南半球热带气旋“弗雷迪”创最长生命史；美国夏威夷毛伊岛野火造成严重伤亡；厄尔尼诺搅动全球气候，放大极端天气；太阳风暴频发，北半球多地现强烈极光。

对中国和全球来说，2023年都是有气象记录以来最暖的年份。赤道中东太平洋经历了“三重”拉尼娜向中等强度厄尔尼诺的快速转变，气候异常引发了全球各地高温热浪、干旱、暴雨洪涝、台风/飓风和森林野火等诸多气象灾害。

(责编：孙红丽、陈键)

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