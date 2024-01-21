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龙行龘龘迎新春 老字号焕新过大年

2024年01月21日08:31 | 来源：北京青年报
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原标题：龙行龘龘迎新春 老字号焕新过大年

　　京城老字号绽放新光彩

　　选年货、看展览、做手工、品非遗……老字号北京工美喜迎新春“开门红”。坐落于王府井“金街”的王府井工美大厦内，一件件让非遗“火”起来的国潮伴手礼和一场场让技艺“活”起来的沉浸式体验，为京城市民带来浓浓的文化“年味儿”。

　　走进王府井工美大厦，红火的新春气息扑面而来，龙年顶流爆品龙墩墩、龙年生肖文化金等数款龙年新品、国礼级工艺美术精品相继亮相，各类非遗民俗类产品依旧是过年不可缺少的伴手礼，为龙年增添了靓丽的节庆氛围。

　　北京青年报记者了解到，为满足节日文化市场需求，北京工美旗下北京工艺美术博物馆正在上演“八个绝活儿”京城燕京八绝沉浸式体验大展，展览时间横跨春节“超级黄金周”，通过藏品展览、文创市集和手作工坊等形式，以古往今来的呈现方式，诠释了以古传今、承旧启新的艺术发展历程。

　　北京工美通过“线上+线下”整合营销优势，以沉浸式展览、体验等多种形式的甲辰龙年系列文化体验活动，使中华优秀传统文化真正地“活”起来、“潮”起来。

　　近年来，“国潮”的热度持续升温，也是受到了年轻消费者的追捧。

　　北京工美集团党委书记、董事长段体玉对北青报记者表示，“我们欣喜地看到越来越多的年轻人对于非遗技艺的关注和热情。”正是在这一趋势下，北京工美集团于2023年面向青年一代新消费人群发布非遗新消费品牌“予寻”艺术共创计划，得到了众多来自各个领域艺术家的关注和支持。近半年以来，“予寻”品牌携艺术共创计划作品分别亮相北京时装周、北京国际非遗周以及北京工艺美术博物馆等重量级展览展示平台，以不同视角、不同方式来呈现非遗与艺术的结合，彰显了老字号的守正与创新。

　　北青报记者注意到，王府井工美大厦对店内外进行了升级焕新，在突出传统文化氛围的基础上，与工美“予寻”艺术共创IP“龙仔”首次合作，系列IP主题系列生肖产品也同步推出，体现出工美“予寻”新商业平台商业模式探索，同时“予寻”快闪店也落地于此，并上新了10余款“予寻”创新系列产品，这都代表着老字号跨界创新的又一举措。

　　段体玉表示，北京工美展示销售、孵化共创等一系列守正创新的积极举措，在彰显“有情怀、有温度、有责任、有担当”品牌形象的同时，让更多的年轻人接受“传统技艺”，爱上“国潮文化”，为推动非遗、艺术领域市场商业化，加快非遗老字号守正创新提质升级助力。希望通过一系列的甲辰龙年系列文化体验活动，为活跃消费市场、进一步释放消费潜力、提振消费信心助力。

　　文/本报记者 李佳

　　摄影/本报记者 付丁

(责编：孙红丽、陈键)
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