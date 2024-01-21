人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

餐饮预订爆棚“快手”年夜饭受宠

2024年01月21日08:33 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：餐饮预订爆棚“快手”年夜饭受宠

       半成品菜依然是除夕餐桌上的重头戏，可以满足不出门堂食的消费者的需求。目前，生鲜平台、各大电商、商超、餐饮门店都陆续开卖龙年春节预制菜。

　　龙年春节的脚步越来越近，年夜饭包间预订已近满员。北京青年报记者了解到，除了餐饮业，线上线下的零售企业也盯上了“年夜饭”这门生意。

　　年夜饭预订火热

　　美团、大众点评数据显示，截至1月5日，最近一周北京地区上线“年夜饭”主题团购套餐的餐饮商户数周环比增长超70%，相关订单量增长超112%。“我们去年12月份开始年夜饭预热，刚推出来就快约满了。”一家连锁餐厅负责人表示，这家餐厅有约30个包间，目前还有两个小桌包间有空位。

　　“三十晚上和初一晚上都没有了，不过我们大厅的大桌还有两桌，可以给您拉个屏风。”市民赵先生在咨询了一家位于北京市西城区黄寺的新京菜餐厅后，得到了这样的答复。

　　赵先生告诉北青报记者，他已经联系了七八家餐厅，结果三十晚上的包间还是没订上。“感觉今年各个餐厅的包间还挺紧张，我家人又多，更不好找了。”

　　北青报记者连续咨询了20多家餐厅，除了部分表示需要现场付订金预订的餐厅外，其余可以电话预约的餐厅包间均已订满。甚至一些非传统年夜饭餐厅，比如火锅店都已有包间“已订完”的情况。海底捞北京万丰桥店店经理胡婷婷表示，年夜饭预订主要以家庭聚餐为主，包间需求较大。

　　“半成品”销售火爆

　　订不到餐厅年夜饭的消费者中，很多都选择了自己动手。“我预订了一套年夜饭套餐礼盒，一共四凉八热12个菜，加热一下就能吃，年夜饭既不用出去挤，也不用忙活好几天。”市民徐女士表示。

　　线上线下的商家也瞄准了这门生意。29.9元系列的眉州东坡毛血旺、火宫殿粉蒸肉、眉州东坡豉香扣肉，39.9元的西贝大盘鸡、陶陶居胡椒猪肚鸡、麻六记馋嘴牛蛙……沃尔玛相关负责人对北青报记者表示，该卖场与24家餐饮企业的29个餐饮品牌的合作，为春节餐桌打造了五大系列：“名厨家宴”“名厨菜肴”“名厨名点”“名厨宵夜”。

　　除了传统年夜饭菜肴，山姆推出了黄焖甲鱼等新春地方大菜；叮咚买菜也有“帝王蟹三吃”、蒜蓉粉丝/芝士焗波士顿龙虾等大海鲜预制菜；盒马上架了金汤鲍鱼花胶鸡、港式佛跳墙等。

　　线下也有多家餐厅推出了自己的现炒套餐，顾客只需要按照约定的时间到店取餐或配送即可。

　　“私厨上门”成新选择

　　除了自己做，部分人还选择了请人上门。北青报记者发现，社交平台上出现了许多带有私人订制标签的私厨上门服务。服务内容涵盖前期所有洗、切、配、烹饪，厨师菜品做好后会把厨房收拾好，带走厨房垃圾等等。

　　北青报记者注意到，海底捞社区营运日前上线了两款春节限定套餐，分别是龙凤呈祥套餐和龙行龘龘套餐，可供5-8人亲友聚会。海底捞社区运营旗下的“欢乐宴”采用“单人单锅”形式，每一位食客都可独享自己喜爱的锅底，“欢乐宴”还可选择画糖画、写春联、挂灯笼、蘸糖葫芦等互动服务，让食客们提前感受到春节的仪式感。

　　文/本报记者 张鑫

　　统筹/池海波

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
预计年产量达10万斤 全国首个液化天然气冷能养殖示范项目出鱼
　　人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）全国首个液化天然气冷能养殖示范项目日前在广东大鹏液化天然气（LNG）接收站正式出鱼。该项目试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天的试养观察期内各项生长生理指标稳定，已完全适应养殖水体环境，预计年产量可达10万斤。…
提升游戏与竞技体验 AI赋能PC时代游戏革新
　　人民网北京1月20日电 （焦磊）当前，作为科技产业链的重要一环，游戏产业和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。 根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部