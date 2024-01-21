原标题：餐饮预订爆棚“快手”年夜饭受宠

半成品菜依然是除夕餐桌上的重头戏，可以满足不出门堂食的消费者的需求。目前，生鲜平台、各大电商、商超、餐饮门店都陆续开卖龙年春节预制菜。

龙年春节的脚步越来越近，年夜饭包间预订已近满员。北京青年报记者了解到，除了餐饮业，线上线下的零售企业也盯上了“年夜饭”这门生意。

年夜饭预订火热

美团、大众点评数据显示，截至1月5日，最近一周北京地区上线“年夜饭”主题团购套餐的餐饮商户数周环比增长超70%，相关订单量增长超112%。“我们去年12月份开始年夜饭预热，刚推出来就快约满了。”一家连锁餐厅负责人表示，这家餐厅有约30个包间，目前还有两个小桌包间有空位。

“三十晚上和初一晚上都没有了，不过我们大厅的大桌还有两桌，可以给您拉个屏风。”市民赵先生在咨询了一家位于北京市西城区黄寺的新京菜餐厅后，得到了这样的答复。

赵先生告诉北青报记者，他已经联系了七八家餐厅，结果三十晚上的包间还是没订上。“感觉今年各个餐厅的包间还挺紧张，我家人又多，更不好找了。”

北青报记者连续咨询了20多家餐厅，除了部分表示需要现场付订金预订的餐厅外，其余可以电话预约的餐厅包间均已订满。甚至一些非传统年夜饭餐厅，比如火锅店都已有包间“已订完”的情况。海底捞北京万丰桥店店经理胡婷婷表示，年夜饭预订主要以家庭聚餐为主，包间需求较大。

“半成品”销售火爆

订不到餐厅年夜饭的消费者中，很多都选择了自己动手。“我预订了一套年夜饭套餐礼盒，一共四凉八热12个菜，加热一下就能吃，年夜饭既不用出去挤，也不用忙活好几天。”市民徐女士表示。

线上线下的商家也瞄准了这门生意。29.9元系列的眉州东坡毛血旺、火宫殿粉蒸肉、眉州东坡豉香扣肉，39.9元的西贝大盘鸡、陶陶居胡椒猪肚鸡、麻六记馋嘴牛蛙……沃尔玛相关负责人对北青报记者表示，该卖场与24家餐饮企业的29个餐饮品牌的合作，为春节餐桌打造了五大系列：“名厨家宴”“名厨菜肴”“名厨名点”“名厨宵夜”。

除了传统年夜饭菜肴，山姆推出了黄焖甲鱼等新春地方大菜；叮咚买菜也有“帝王蟹三吃”、蒜蓉粉丝/芝士焗波士顿龙虾等大海鲜预制菜；盒马上架了金汤鲍鱼花胶鸡、港式佛跳墙等。

线下也有多家餐厅推出了自己的现炒套餐，顾客只需要按照约定的时间到店取餐或配送即可。

“私厨上门”成新选择

除了自己做，部分人还选择了请人上门。北青报记者发现，社交平台上出现了许多带有私人订制标签的私厨上门服务。服务内容涵盖前期所有洗、切、配、烹饪，厨师菜品做好后会把厨房收拾好，带走厨房垃圾等等。

北青报记者注意到，海底捞社区营运日前上线了两款春节限定套餐，分别是龙凤呈祥套餐和龙行龘龘套餐，可供5-8人亲友聚会。海底捞社区运营旗下的“欢乐宴”采用“单人单锅”形式，每一位食客都可独享自己喜爱的锅底，“欢乐宴”还可选择画糖画、写春联、挂灯笼、蘸糖葫芦等互动服务，让食客们提前感受到春节的仪式感。

文/本报记者 张鑫

统筹/池海波

(责编：孙红丽、陈键)

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