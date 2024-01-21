原标题：杭甬高速复线宁波一期正式通车

新华社北京1月20日电 记者20日从中国铁建股份有限公司获悉，由浙江交通集团、中铁十五局等单位联合投资建设的杭甬高速公路复线宁波一期工程正式通车。

据中铁十五局该项目负责人黄伟介绍，杭甬高速公路复线自西向东连接杭州市、绍兴市和宁波市。其中，宁波一期工程占用海域面积613.03亩，全长9705延米，由1条互通主线桥和8条匝道桥组成。建设过程中，施工人员深入开展技术攻关，引入智慧建造，攻克了海下施工管线多、海底多处地质岩石破碎等难题。

杭甬高速公路复线宁波段一期项目通车后，大大缩短了长三角南翼与上海、江苏等省市之间的时空距离，便利杭州湾沿线百姓出行。

(责编：孙红丽、陈键)

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