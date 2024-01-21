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铁路“静音车厢”拓展至72列动车

王薇
2024年01月21日08:45 | 来源：北京青年报
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原标题：铁路“静音车厢”拓展至72列动车

国铁集团表示，自1月20日起，铁路部门提供“静音车厢”服务的动车组列车新增35列，拓展至72列动车组列车，更好地满足广大旅客对美好旅行生活的需求。

据悉，为营造文明有序、温馨舒适的旅行环境，铁路部门自2020年12月起在京沪、成渝高铁试点“静音车厢”服务，随后逐步扩展至京广、郑渝高铁，深受广大旅客青睐。为进一步提升高铁服务品质，助力温馨春运，铁路部门统筹运用动车组资源，拓展“静音车厢”服务覆盖范围，新增35列“复兴号”动车组列车提供这一服务，涉及京沪、京广、京哈、沪昆、西成等多条高铁线路，更多旅客将体验“静音车厢”服务。

旅客朋友可通过铁路12306自主选择购买“静音车厢”车票，并遵守“静音”约定，在车厢内保持安静，使用各类电子设备时须佩戴耳机或关闭音源外放功能，将手机调至静音或震动，照看好随行儿童，避免喧哗，共建共享文明、温馨、安静的列车旅行环境。

“静音车厢”有哪些“静音”服务？据了解，在“静音车厢”，语音播报音量是正常音量的30%至40%；餐服员进入“静音车厢”会停止对商品的介绍。如果旅客需要餐饮服务可扫一扫座椅扶手上的“铁路畅行码”，按照页面显示进行下单，工作人员会及时送货到座。列车上还为旅客准备了眼罩、耳机、止鼾器等“静音”商品。

(责编：孙红丽、陈键)
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