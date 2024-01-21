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风险管理意识普遍增强 2023年度险企偿付能力风险管理评估结果出炉

2024年01月21日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）金融监管总局19日发布的2023年度保险公司偿付能力风险管理评估（简称SARMRA评估）工作信息显示，2023年，金融监管总局对36家保险公司开展了SARMRA评估，其中集团公司2家，财险公司15家，人身险公司16家，再保险公司3家。从分数分布看，80分以上的13家，占比36.1%；70分到80分的21家，占比58.3%；70分以下的2家，占比5.6%。

从机构类型看，保险集团、财险公司、寿险公司、再保险公司的评估平均分分别为80.86分、75.45分、78.1分、78.81分。从得分变化看，除太平集团、泰康集团和中农再保险是首次评估外，33家再次评估公司的平均得分76.8分，较之前评估上升1.61分，其中评估得分上升的21家，占比63.64%；评估得分下降的12家，占比36.36%。

据了解，SARMRA评估是保险公司偿付能力监管的重要内容，对于提升保险公司风险管理水平、增强行业防范化解风险能力具有重要意义。2023年，金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准，引导保险公司回归本源，持续增强保险业服务实体经济质效，实现高质量发展。

金融监管总局表示，2023年SARMRA评估结果显示，保险公司普遍增强了风险管理意识，强化了风险管理主体责任，在风险管理方面取得了进步，搭建了较为完整的风险管理架构，制定了较为全面的风险管理制度，构建了较为合理的风险管理工作机制，建立了符合自身情况的风险偏好体系。

与此同时，2023年SARMRA评估也反映出部分保险公司在风险管理方面仍存在一些不足。部分公司简单照搬监管制度，不能因地制宜明确“重大”“核心”“定期”等内容的定量要求；部分公司资本规划脱离实际情况，压力测试情景设置不合理、测试结果分析利用不充分；部分公司风险管理意识不到位，岗位人员存在空缺，业务流程不完善。

金融监管总局表示，下一步，将督促保险机构加强风险管理机制建设，落实主体责任，持续提升风险管理能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线，以高质量发展为中国式现代化提供有力的金融支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)
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