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多方热议保险业转型发展：发挥风险保障作用 服务经济高质量发展

2024年01月21日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）当前，保险业从高速发展转向高质量发展已成为行业共识。日前在2023年度中国保险鼎峰50人论坛上，与会嘉宾表示，随着非融资金融服务需求的上升，保险行业发展前景广阔，要聚焦主业主责，探索专业化、精细化、差异化发展路径，多维度提升综合实力，发挥经济减震器和社会稳定器功能作用，为经济社会发展提供高质量金融服务。

“当前，新旧动能转换下，金融业更加强调发展质量。同时，利率持续下行，金融机构业务结构或将发生变化，来自融资、投资端的回报可能面临挑战。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，就保险业而言，随着市场非融资金融服务需求上升，保险行业发展空间大。养老金融方面，从产品、服务到投资管理，保险业在养老金融领域有很大的开拓空间；普惠金融方面，保险作用也越来越凸显，如普惠型人身保险可发挥保障民生作用。同时，保险可进一步丰富财富管理金融产品类型，拓宽居民财产性收入渠道。

在推动保险业高质量发展的同时，近年来，随着金融监管部门强化消费者权益保护，保险机构加强声誉风险管理，已成为一道必答题。

“声誉风险管理有着非常现实的意义。从政策层面讲，近几年内监管出台了一系列政策法规，其中部分政策法规对重大声誉风险有一些约束性要求；从公司层面看，声誉风险是品牌建设的另一面，品牌建设和声誉风险是一个硬币的两面。”中央财经大学教授、金融品牌研究所所长王晓乐表示，建议保险机构做好“三合一”工程，即将品牌建设、品牌危机和品牌内化三点结合起来，积累声誉资本和品牌资产。

与此同时，在保险业高质量转型发展过程中，市场传统的经营模式、战略定位、业务策略也将发生变化。

就新能源车险而言，茶道燕梳创始人兼CEO、原天平车险总裁、久隆保险原总经理谢跃认为，新能源车因其运行成本远低于燃油车，私人购买新能源车从事网约车等业务，保险公司面临更高的赔付风险。与此同时，定损员对新能源车知识欠缺、新能源车高成本结构等因素，也容易造成财险公司赔付率高。为此，新能源车险专属条款要迅速迭代，打开费率上升空间；新科技成果应用后，保险行业可要求电池、整车生产厂商同步进行可维修、可回收技术开发。

寿险业方面，中国太保寿险副总经理叶蓬认为，寿险行业有长期增长的潜力和加快发展的机会，例如，在做好养老金融这篇大文章方面有非常很大潜力。目前寿险业在高质量转型中面临一些困难，要从“产品+服务”角度来提升客户经营能力，满足客户多元化需求；随着国内人均保单持有率的持续提升，将来的竞争和价值挖掘越来越倚靠存量客户，要将存量业务管理和新业务同样重视起来。

“要发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能，围绕经济建设和民生需求，提升保险保障和服务功能；明确业务主攻方向，人身险要推动商业养老保险高质量发展；财产险要建立财险公司综合监管评级体系，加大车险领域‘报行合一’、检查处罚力度等；形成全面监管体系，强化覆盖机构全周期、业务全过程、治理全链条的动态监管；持续保持合规高压，突出‘严’的基调，做到应罚尽罚。”大家保险集团原总经理徐敬惠表示。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)
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