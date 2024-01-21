姚建明

近年来，在理念认知、政策推动、需求拉动以及科技赋能等全方位力量的推动下，我国文旅产业发展较快。一方面，国家对文旅产业的重视程度不断提高，文旅部和国家有关部委相继下发了若干关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施，为文旅行业的发展提供了有力支持。另一方面，随着人们生活水平的提高和消费观念的变革，越来越多的人也开始注重文化旅游的体验，由此带来了广阔的市场需求。

一、新技术、新场景、新模式的持续创新，有效赋能我国新文旅产业发展

特别值得一提的是，近年来，随着我国数字经济发展和数字中国建设战略的推进，以数字技术为代表的新一代科技理念、模式、产品等对文旅行业的不断支撑与赋能也使得文旅产品的精准度和服务质量有了较大飞跃，给不同类型的消费者带来了多样化的体验价值。

例如，利用短视频、直播等实现的远程文旅；利用虚拟现实、增强现实、360度全景影像、全息显示等技术实现的舞台、展馆、景点等的沉浸式体验；利用移动智能终端、自动化和智能化设备实现的自助全流程跟随讲解、自助游览路线查阅、自助购票、自助购物、自助餐饮、自助医疗服务等，增强了消费者的文旅获得感和安全感；利用移动和互动智能设备设施实现了消费者在文旅活动中参与感的提升；利用人工智能、大数据等技术实现的文旅消费数据监测、营销决策以及资源的精准配置和调度；利用实时动态监测和行动捕捉技术保障消费者的安全性；利用智慧供应链布局、智慧物流配送设备设施、无人化设备设施提升了文旅产品和服务的持续供给效率和安全保障等等。

同时，文旅产业与其他产业的跨界融合模式也在很多地方进行了探索。例如，文旅与教育相结合的“文旅+研学”特色项目；冬季在传统冰雪旅游项目基础上，围绕“冰雪文旅+体育赛事”等主题打造的“文体旅”融合模式，进一步释放冰雪经济潜能；在某高速公路服务区卫生间打造的自助尿液健康检测装置，可实现14项指标即时尿检，也是把文旅和康养相结合的探索等等。可以看出，近年来，随着国家和各地区对文旅产业发展的重视，新技术、新场景、新模式的持续创新为文旅行业发展提供了新动能，有效赋能了我国新文旅产业发展。

二、持续创新赋能新文旅产业加快发展，推动经济增长和高质量发展

未来，随着社会时代的变迁，经济结构的不断调整，以文旅康养等为代表的民生行业也必将迎来广阔的发展机遇。2023年年底召开的中央经济工作会议进一步指出，未来要着力扩大国内需求，要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。在我国经济持续回升向好，高质量发展得到扎实推进，现代化产业体系更加健全的背景下，文旅产业发展也必然插上新的腾飞翅膀。如何进一步打造创新、智能、绿色、融合的新型文旅产业是一个需要探讨的重要问题。

近年来，文旅产业有了较大提升与改善，但仍存在很多需要持续改进的地方。比如，旅游资源与消费者需求的不匹配问题，公共卫生间的卫生保障问题，卫生间配置和设计不合理导致的排队问题，景点住宿歺饮购物昂贵以及杀客问题，景区游客数据不能实时统计、播报以及预警问题，游客人身安全即时排查与监控问题，行动不便者的游览问题，文旅与其他行业的跨界融合问题等等。同时，较为新颖的数字技术赋能模式、场景也开发的较少，原始创新能力也有待提升。因此，在未来通过持续创新赋能新文旅产业加快发展时应重点关注如下问题。

首先，需要对文旅产业的相关技术、赋能场景以及模式等进行价值深挖和不断创新。应从不同文旅产品供需双方的全流程进行诊断和审查，挖掘问题点，通过重新设计文旅服务模式，对不同文旅场景下的数字技术、赋能模式、设备设施进行改进升级，如开发新颖的、便利老年人和特殊人群使用的文旅自助设备等。

其次，需要提升格局，开拓视野和思路，探索实现多产业的跨界融合，实现社会资源的有效共享和利用。在数字技术赋能文旅产业应用的基础上，将文旅与民生、康养、医疗、教育、生态建设及其他产业发展进行全方位融合与协同创新，针对不同场景下的不同消费人群进行跨界融合技术的探索和创新。国家“数据二十条”明确要求要充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能；近日，国家数据局等17部门也联合印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，也要大幅拓展数据要素应用的广度和深度，在经济发展领域发挥数据要素的乘数效应。因此，只有将不同行业的海量数据有效打通，挖掘出新场景，才能更好的实现数据要素赋能千行百业融合发展的目的。

再有，要以文旅产业发展为契机，带动关联传统产业的转型升级。2023年底召开的中央经济工作会议明确指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，要发展新质生产力，发展战略性新兴产业，加快传统产业转型升级。传统产业转型升级需要面向未来的新技术、新市场和新需求进行拓展，其定位与发展方向的把控需要更加突出未来性、前沿性与精准性。由于文旅产业的发展涉及文化、交通、物流、住宿、餐饮、娱乐、会展、科技等等多个行业领域的支撑，其后端涵盖的农业、工业、服务业等各行业供应链环节多、业务范围广，很容易探索出传统关联产业转型的新思路，开辟未来产业的发展方向，拓展新的市场空间和可持续发展的领域。

党的二十大报告指出，中国式现代化是是物质文明和精神文明相协调的现代化。文旅产业的发展是展现国家文化和精神文明建设的重要支柱产业，具有更加多元的价值挖掘空间和场景创新的想象空间。通过持续创新赋能新文旅产业加快发展，推动经济增长和高质量发展，同时用文旅产业发展带动和助力其他关联产业发展和传统产业转型，实现融合赋能是未来值得探讨的产业发展方向。

（作者为中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任、数字经济产业创新研究院院长）

(责编：陈键、吕骞)

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