516根新轨枕“上岗”护航春运路
“大寒”已至，年味渐浓，春运大幕即将开启。二十四节气中的最后一个节气前，广铁集团广州工务段韶关东综合维修车间在普速京广线银盏坳区间，完成了春运前最后一次机械换枕施工作业。
1月19日凌晨00时50分，随着“天窗”命令下达，在路肩等待多时的韶关东综合维修车间100余名作业人员，按照各自分工快速进入作业现场。一时间，人头攒动，机械轰鸣。随着工作人员拆卸掉扣件，换枕机械挥动着“长臂”扒开石砟，顺势夹走旧轨枕，随后，将新“上岗”轨枕从两股钢轨底穿入，经过前后几次调整，轨枕精准归位。
作业人员在普速京广线军田至银盏坳区间进行机械换枕施工作业。王星 摄
施工现场，机械和人工配合密切，当新轨枕就位后，作业人员迅速安装好扣板和螺栓。时间一分一秒地流逝，新轨枕一个个被按照预定位置有序摆好，整个过程高效、快捷、流畅。
“这个轨枕位置有偏差，抓紧拨正！工作人员保持安全距离……”车间主任蒲臻穿梭在施工现场，不时发出提醒。同时，指导作业人员回填石砟，进行捣鼓作业，检查线路几何尺寸。
作业人员在普速京广线军田至银盏坳区间进行机械换枕施工作业 (无人机图) 陈诚 摄
大寒之夜，粤北的天气冷飕飕的，但施工现场对讲机的讲话声、机械轰鸣声、号子声、安全避车的喇叭声不绝于耳，在相对狭小的作业现场，大家争分夺秒，与时间赛跑，热情驱散了寒冷，当晚69根轨枕更换完毕，机械顺利下线。
据了解，此次换砟施工从1月8日开始，受“天窗”时间影响，工期一直排到了1月19日，累计更换枕木516根。为了高质量完成此次施工作业，该车间在段技术科的指导下，从线路踏勘、卸枕位置，到机械安排、旧枕处理，再到施工组织，人员调配，下足了精细功夫。
“今天是我们完成区间换枕任务的最后一天，在春运前我们组织这样一次大型施工作业，是为了提升我们的线路设备质量，确保春运高密度行车的安全稳定，以及整个运输大动脉的平稳通畅。”韶关东综合维修车间主任蒲臻介绍说，“以前，人工更换一根400多公斤重的混凝土轨枕，需要4到5名作业人员配合，不仅速度慢、效率低，劳动强度还很大。现在，我们采用机械+人工的方式，换枕效率大幅提升。”
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