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白春礼院士建议发起“一带一路”可持续发展国际科学计划

孙自法 谢雁冰
2024年01月21日09:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：白春礼院士建议发起“一带一路”可持续发展国际科学计划

　　“一带一路”高质量发展学术论坛主席、“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)首任主席、中国科学院原院长白春礼院士1月20日建议，应聚焦健康、数字、绿色、创新等重点领域，发起“一带一路”可持续发展国际科学计划，以科技创新推动共建“一带一路”高质量发展。

　　1月20日，“一带一路”高质量发展学术论坛第三届年会在北京举行，白春礼院士致辞并发表主旨演讲。中新网记者 孙自法 摄

　　主题为“‘一带一路’建设新十年：机遇、挑战与展望”的“一带一路”高质量发展学术论坛第三届年会当天在北京举行，白春礼院士出席年会并发表主旨演讲时作上述表示。

　　白春礼提出，在健康领域，要推动共建“一带一路”国家在药品、医疗机械、检测要素研发、中西医结合等方向，建立国际合作网络。

　　在数字领域，要拓展新型数字基础设施、跨境电商大平台、知识产权共同体等合作领域，搭建“一带一路”数字互联互通合作平台。

　　在绿色领域，要加强低碳、节能、节水、环保等绿色技术科技联合攻关，推广应用与技术转移等专项行动，推动面向可持续发展的绿色科技合作网络与基地建设。

　　在创新领域，要加强数字经济、先进制造、生物技术、智慧城市、可再生能源等前沿领域合作。

　　1月20日，“一带一路”高质量发展学术论坛第三届年会在北京举行，作为年会一项重要成果，由白春礼院士领导编著的《“一带一路”高质量发展报告——科技创新与科技合作》重磅首发。图为白春礼院士(左)和科学出版社负责人共同为新书首发揭幕。中新网记者 孙自法 摄

　　“一带一路”高质量发展学术论坛第三届年会上，由白春礼领导编著的《“一带一路”高质量发展报告——科技创新与科技合作》也举行首发式，新书对“一带一路”科技创新与科技合作提出七项政策建议，“充分发挥国际组织的作用，积极实施国际大科学计划”就是其中重要一项。

　　该项政策建议主要内容包括：聚焦事关全球和区域性可持续发展的重大问题，探索发起成立国际大科学计划；建议有关机构(如中国科学院)联合关键共建“一带一路”国家的科研机构及联合国相关机构，发起成立“一带一路”可持续发展科技计划，立足气候变化背景下的生态文明建设与可持续发展，聚焦生命健康、绿色发展、水资源、生态环境保护、防灾减灾等领域，以促进经济社会发展和惠民生为目标，以共建空-天-地一体化探测和观测网络为支撑，推动基础研究服务可持续发展。同时，要面向全球，鼓励多边合作，吸引发达国家科学家参与。

(责编：孙红丽、陈键)
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