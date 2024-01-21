人民网北京1月21日电 （记者许维娜）20日， “全球长时间序列投入产出数据库”在中国人民大学发布。

据了解，全球长时间序列投入产出数据库汇集了1950年至2015年之间190个国家及经济体的历史数据，将涵盖经济、能源、环境等多个维度，填补了国际数据长序列缺失的空白，对捕捉和解读跨期全球经济动态和产业变迁规律具有重要价值。

研究团队负责人夏晓华表示，数据库将促进研究人员了解各国经济发展趋势和结构变化，亦有助于揭示全球贸易互联互通复杂现象的内在规律，并可为研究者在长时间尺度上准确比较不同国家和区域的经济发展差异。

据介绍，数据库的编制特点在于，全面考虑了经济全球化的演进，使得从全球宏观角度，考察全球化时代各个国家和行业间相互依存的经济环境，并分析这些环境是如何随时间变化成为可能。同时，数据库为政策制定者和学者提供了一个可信赖的数据资源，有利于核算参与全球经济体系的收益和代价。另外，其长时间序列允许研究者追溯历史经济周期，深入分析政策变动和外部冲击对不同经济体的影响。通过精细的数据集合与分析，数据库将实现各国经济发展状态及其对于全球经济网络贡献和影响的可视化。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经