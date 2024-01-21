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2023年上海市重大工程完成投资2257.4亿元，超计划5%

2024年01月21日18:07 | 来源：新华网
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　　新华社上海1月21日电（记者郑钧天）记者近日从上海市重大工程建设办公室获悉，2023年上海市重大工程投资规模再创新高，全年共完成投资2257.4亿元，超计划投资额5%，创历史新高；新开工31项，比原计划多开工16项，基本建成33项，超计划完成7个项目。

　　上海市重大办有关负责人介绍说，2023年上海基础设施类项目完成投资额近千亿元。其中，东方枢纽上海东站地下工程全面开工，沪渝蓉高铁、沪通二期、沪苏湖铁路等加快建设，机场联络线先期开通段全线主体结构贯通，2024年即将实现浦东、虹桥两大综合交通枢纽间40分钟直达。

　　科技产业类项目作为投资体量第二大的板块，保持了良好势头。其中，浦江实验室、临港实验室、磁-惯性约束项目等开工建设，同济大学上海自主智能无人系统科学中心、国家海底长期科学观测系统等顺利推进，助力上海建设具有全球影响力的科创中心。

　　值得一提的是，多个集成电路、人工智能、现代制造业、生物医药项目在2023年内集中开工、竣工，如江丰临港基地、先声药业、正大天晴等项目开工建设，中芯国际12英寸芯片项目加快实施，药明生物医药中心等基本建成，外高桥造船邮轮总装等建成交付；徐汇、杨浦滨江、北外滩、虹桥、张江等区域，一批头部企业总部和研发基地加快建设，华为研发中心部分组团2023年内基本建成。

　　上海市重大办有关负责人说，2024年上海市将创新优化审批流程，着力提升重大工程项目审批服务便利度，加快项目开工、竣工。在重大工程中推广“桩基+围护先行”和提前启动招标，拓展规划资源竣工验收“一证多验”适用范围，并扩大“分期竣工验收”实施范围等。

(责编：赵光霞、赵欣悦)
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