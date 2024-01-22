人民网北京1月22日电 （记者王连香）据中央气象台消息，2024年南方地区首场大范围降雪于21日夜间逐渐拉开序幕。据中央气象台监测显示，1月21日8时至22日7时，重庆东南部、云南东北部、贵州中北部、湖北西部、湖南中北部、江西北部等地部分地区降雨（雪）或雨夹雪2-10毫米，贵州东部、湖南中部、江西西北部等地局地降水量15-23毫米；四川东南部、重庆西南部、湖南南部、广西北部等地部分地区出现中到大雨。

预计22日，南方的降雪重心向东向南推进，湖南南部、江西中南部、浙江西南部、福建西北部、广西东北部、广东北部等地的部分地区有大到暴雪（10-15毫米），上述部分地区新增积雪深度2-6厘米，局地可达8厘米以上。贵州西南部、云南东部、广西北部等地局地有冻雨。

受寒潮影响，中东部大部地区气温明显下跌，今晨气温0℃线位于贵州南部、湖南南部、江西北部、江苏南部一带。预计22日08时至23日20时，强冷空气将继续影响我国，东北地区东部、江南中南部、华南中东部、云南东部等地将降温6-8℃，其中，吉林东部局地降温可达10-12℃。23日最低气温0℃线将南压到广西北部和广东北部一带。

气象专家提醒，南方地区此次降雪范围较大，积雪深度较深，公众需及时清理积雪，外出时还需注意道路湿滑、能见度较差等对交通出行的不利影响。另外，此次寒潮天气影响过后，南方地区气温比较低迷，出门玩雪时需及时增添衣物，做好保暖措施。

此前，中国气象局党组对此高度重视，统筹部署气象服务防寒保暖、能源物质保供以及冬季安全生产等工作。启动寒潮、暴雪四级应急响应，各级各地气象部门聚焦粮食保丰、能源保供、交通保畅和医疗、旅游等重点行业领域，与相关部门形成合力，多措并举保障人民群众温暖过冬。

一是聚焦交通出行安全，贵州省气象部门加强国省市县四级气象部门监测预报预警的纵向联动，并与应急管理、交通运输等相关部门横向开展服务会商，发布《重要气象信息专报》；省交通运输厅及时启动应急预案，提前发布预警和路况信息，提示部分路段积雪结冰，易造成交通拥堵和事故，并依托高清路网视频监控平台、交通视频云平台等渠道，加强全路网实时监测力度和路面的巡查力度，做到辖区路线巡查全覆盖。在湖南，共8.6万余名应急救援力量前置一线；省气象部门严密监视天气变化，及时联动交通运输等部门，提供精细的专业气象服务。

二是聚焦能源供应需求，广西壮族自治区气象部门针对广西北部局地电线积冰厚度达2厘米及以上、易发短路断线等事故风险情况，及时制作发布电力、通信安全相关预报产品，并针对高寒山区及桂北地区，提示防范冻雨影响，建议加强巡查排险和科学调度；省电力部门根据雨雪冰冻天气变化情况，统一调配抢险抢修物资及人员力量，做好雨雪冰冻天气应急抢修准备。

三是聚焦农业生产安全，江西省农业气象中心联合省农业农村部门，共同做好低温雨雪冰冻天气防范应对工作，并多次通过“江西微农”等平台提醒各地加强农作物防冻和农业大棚除雪加固工作；省农业气象中心还充分发挥全国柑橘气象中心的职能，制作发布全国柑橘主产区冻害风险预估产品，并开展决策服务。福建气象部门根据此次寒潮过程降温幅度大、雨雪范围广、低温持续时间长的特点，针对闽西、闽北地区烤烟、蔬菜等作物的防寒防冻工作特点，提供专项气象服务产品。

(责编：王连香、吕骞)

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