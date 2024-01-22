人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

重庆成为中西部首个GDP超三万亿城市

2024年01月22日09:06 | 来源：新华社
小字号

新华社重庆1月21日电（记者周闻韬 周思宇）记者21日从重庆市两会上获悉，2023年重庆地区生产总值迈上3万亿元新台阶，达到30145.79亿元，增长6.1%，这是我国中西部地区首个GDP超过3万亿元的城市。

重庆是我国重要的现代制造业基地，近年来，全市把握新旧动能加速转换的关键点，紧盯高端化、智能化、绿色化方向，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，产业升级、创新发展迈出新步伐。

重庆市市长胡衡华作政府工作报告时介绍，2023年重庆接续实施智能网联新能源汽车产业集群发展规划，制定新一代电子信息制造业、先进材料等产业集群高质量发展行动计划。启动实施制造业数字化转型8大行动，新建17个智能工厂、224个数字化车间，汽车产量升至全国第二，新能源汽车产量达到50万辆，智能手机产量预计占全国6.7%。

提升科技创新能力和发展数字经济是推进新型工业化的重要方向，2023年重庆全社会研发投入强度预计达到2.45%，一批重大关键核心技术攻关和成果产业化实现突破，全市算力规模超过1000P，软件和信息服务业从业人员超过34万人、主营业务收入增长近20%。

扩大内需方面，2023年重庆消费市场稳定恢复，投资质量稳中有升，26个50亿元级以上产业项目落地建设；外贸外资结构持续优化，“新三样”出口增长1倍，汽车出口额增长51.9%。

重庆市提出，2024年将坚持以科技创新推动产业创新，促进产业集聚、技术创新、融合发展，大力培育新质生产力。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“全球长时间序列投入产出数据库”发布
　　人民网北京1月21日电 （记者许维娜）20日， “全球长时间序列投入产出数据库”在中国人民大学发布。 据了解，全球长时间序列投入产出数据库汇集了1950年至2015年之间190个国家及经济体的历史数据，将涵盖经济、能源、环境等多个维度，填补了国际数据长序列缺失的空白，对捕捉和解读跨期全球经济动态和产业变迁规律具有重要价值。…
产业观察：持续创新赋能新文旅产业发展 推动经济增长和未来产业融合发展
　　近年来，在理念认知、政策推动、需求拉动以及科技赋能等全方位力量的推动下，我国文旅产业发展较快。一方面，国家对文旅产业的重视程度不断提高，文旅部和国家有关部委相继下发了若干关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施，为文旅行业的发展提供了有力支持。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部