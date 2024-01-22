新华社重庆1月21日电（记者周闻韬 周思宇）记者21日从重庆市两会上获悉，2023年重庆地区生产总值迈上3万亿元新台阶，达到30145.79亿元，增长6.1%，这是我国中西部地区首个GDP超过3万亿元的城市。

重庆是我国重要的现代制造业基地，近年来，全市把握新旧动能加速转换的关键点，紧盯高端化、智能化、绿色化方向，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，产业升级、创新发展迈出新步伐。

重庆市市长胡衡华作政府工作报告时介绍，2023年重庆接续实施智能网联新能源汽车产业集群发展规划，制定新一代电子信息制造业、先进材料等产业集群高质量发展行动计划。启动实施制造业数字化转型8大行动，新建17个智能工厂、224个数字化车间，汽车产量升至全国第二，新能源汽车产量达到50万辆，智能手机产量预计占全国6.7%。

提升科技创新能力和发展数字经济是推进新型工业化的重要方向，2023年重庆全社会研发投入强度预计达到2.45%，一批重大关键核心技术攻关和成果产业化实现突破，全市算力规模超过1000P，软件和信息服务业从业人员超过34万人、主营业务收入增长近20%。

扩大内需方面，2023年重庆消费市场稳定恢复，投资质量稳中有升，26个50亿元级以上产业项目落地建设；外贸外资结构持续优化，“新三样”出口增长1倍，汽车出口额增长51.9%。

重庆市提出，2024年将坚持以科技创新推动产业创新，促进产业集聚、技术创新、融合发展，大力培育新质生产力。

(责编：王震、陈键)

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