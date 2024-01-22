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多年规模全球第一 中国制造有实力

张辛欣 王悦阳
2024年01月22日09:10 | 来源：新华社
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当全球制造业遭遇多重挑战，中国制造能否经受考验？

1月19日发布的最新“榜单”给出了回应：工业经济在波动中实现稳步恢复，中国制造业总体规模连续14年保持全球第一。

一头连市场、一头连工厂，一边是国内、一边通国际，坐稳制造业规模的头把交椅，“Made in China”的分量不言而喻。

新中国成立之初，一块钢铁、一块香皂要靠进口。2010年我国制造业增加值世界排名第一，成为全球制造业第一大国。即使面对复杂多变的外部环境，大国制造始终走得坚实又有力。

主打一个“稳”，“大块头”托举了大国经济。

机器声响起来，企业就活起来，就业就有了更多保障。产业链转起来，国内国际循环起来，也就“呵护”起了大市场的烟火气。

2023年全年，规模以上工业增加值同比增长4.6%，比2022年提升1个百分点。钢铁、石化等传统行业复苏加快，电子行业走出低谷，汽车生产更是实现两位数增长。制造业增加值占GDP的比重超过27%，不断扎稳经济发展的根基。

突出一个“新”，大国重器、国货潮牌提气。

刚开年，C919京沪航“飞起来”，国产大型邮轮出海远航，操作系统、关键软件等领域实现新突破。“新三样”出口额首次破万亿元，造船市场份额连续14年位居世界第一，制造业努力向上，背后是创新体系不断完善，创新动能不断孕育。

瞄准一个“精”，提升质量更给力。

曾几何时，人们对制造业有些刻板印象。从“地条钢”到“手撕钢”，生产传统设备到攻坚精密仪器，由“黑笨粗”转向“高精尖”，制造业不断上演“变形记”。

今天，全球每销售3辆新车，就有一辆“中国造”，平均每10辆电动汽车中就有6辆车的电池来自中国。10.3万家专精特新企业深耕产业链各环节，5095家国家层面绿色工厂，彰显着制造业向“绿”升级。

从小到大不易，由大到强更要加劲儿。

从大企业到“小巨人”，一个个深耕实业的经营主体，成千上万名科研人员、产业工人，是中国制造的底气；完整的工业体系、超大规模市场优势、不断提升的创新能力，是中国制造的魅力。

但我们还要增添硬实力。补短板，继续强链补链，把产业基础打得更牢，让传统产业加快升级，增强竞争力；锻长板，加快培育和形成新质生产力，让优势产业做得更好、新兴产业不断壮大，厚植发展的潜力。

2024年，人工智能等新技术带来产业变革，新兴市场也在不断崛起。激烈竞争中，大国制造既要守住家底、攻关核心技术，更要开辟新赛道、抢抓先机。

变的是环境，是赛道；不变的是实体经济的根基。面向未来，不断提升核心竞争力，中国制造，走起！

新华社北京电

(责编：王震、陈键)
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