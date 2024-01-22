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直播电商，点亮乡村振兴路

刘梦妮
2024年01月22日09:12 | 来源：新华社
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最近，“尔滨”旅游火了，黑龙江蔓越莓与广西砂糖橘的“礼尚往来”，也成为全国关注的热点。

随着话题热度不断升温，一位在直播间卖蔓越莓的黑龙江大姐，原本准备了一年的存货被一扫而空。

除了黑龙江的蔓越莓，四川的鱼子酱、云南的松茸饼干等，也都成为直播间里的爆款。不少网友惊呼：“这竟然是我的家乡特产？”

近年来，众多短视频电商作者，用热爱点亮了自己和无数人的生活。那些过去鲜为人知的人和物产一一展现在更多网友面前。直播电商的“花火”，点亮了一些地方的乡村振兴路。

无心插柳柳成荫

有些电商作者是误打误撞走上这条路的。

在云南，有位因沧桑的声音意外走红的“85后”——“曲靖老村长”。

2021年5月，大量云南土豆销路受阻，粉丝们喊话“曲靖老村长”开直播带货。首场直播卖了1000多单，后续半个月卖了400多吨，土豆销售问题解决了，“曲靖老村长”也走上了电商之路。

直到现在，常常也是粉丝建议“曲靖老村长”上什么货，他就主动去找供应链；有乡亲的农产品卖不出去，他们也会找到他帮忙销售。

前年，昭通的优质丑苹果销路不畅，一封手写的求助信辗转送到了“曲靖老村长”手中，字里行间透露着写信人的焦急。

“曲靖老村长”马上出发，到昭通时已是深夜两点。“他们家太困难了，儿子儿媳在意外中丧生了，只留下两个老人带着3个孩子。我一定得尽我最大努力帮帮他们。”

“曲靖老村长”帮助这家人将苹果销售一空后，他们一定要带着自家养的羊向他表达谢意。他推辞了好多次，最终收下了他们家的一只刚出生的小狗，取名“小苹果”。

在曲靖，很多企业的电商业务起步非常晚，“曲靖老村长”结合自身经验，注册旗舰店让品牌看到效果，给了品牌转型线上的信心。他还将自己的经验分享给新主播，还分享了自己摸索建立的仓储物流体系。“我们一起变好，家乡才会变好！”

越来越多的游客被“曲靖老村长”的视频吸引到曲靖来，他的家乡已变成十里八乡有名的旅游村。提到这一点，他的声音中满是自豪：“我们村吃的、喝的、玩的，什么都有了，发展速度有了大大的提升！”

过去一年，在抖音涌现出许多像“曲靖老村长”一样优秀的电商作者。短视频和直播间，不止是他们优秀内容的载体，也是他们展示当地风土人情的窗口。

有心栽花花盛开

有些电商作者从一开始就目标明确：让家乡美好而鲜为人知的优质产品“走出去”。

远在宁夏的“旅途（宁夏牧飒）”，一开始就希望能用抖音宣传家乡农产品。

深沟村红葱是宁夏家喻户晓的特产，是当地家家必备的炖羊肉“搭子”，但在外鲜有人听说。

深沟村的马书记找到“旅途（宁夏牧飒）”，希望他能帮乡亲们卖红葱。他二话不说接受了邀请，在红葱成熟的季节走进田地拍摄视频，让大家了解到宁夏不仅有滩羊和枸杞，还有和黄土一个颜色、要仔细寻找才能看到的红葱。

视频发出仅3个多小时，就有近8万点赞，7200多名网友在评论区留言。这批找不到销路的红葱，最后在“旅途（宁夏牧飒）”的直播间卖出近100吨，而他没有收取任何直播报酬。

让他最骄傲的，不是自己直播带货产生的成绩，而是西北农产品一旦销路不畅，很多乡亲都会想到请他帮忙。

现在，“旅途（宁夏牧飒）”不止带货特产，还帮助主营胡麻油、八宝茶、牛肉酱、牛肉干的宁夏众多企业开拓了线上销路。

“我们从零开始，逐步解决了胡麻油的包装、运输、售后等问题。很多胡麻油品牌试水直播，都是看到我们走通了这条路。我还在不断寻访更多优质宁夏特产，希望把它们介绍给全世界。”除了在西北发挥自己的光和热，他还到陕西、云南、湖北、福建等地，帮有需要的农户销售产品。

在抖音等平台，来自全国各地的电商作者，通过网络连接了相隔万里和近在咫尺的人们。一些像火花一样微小的念头，最终为家乡的发展照亮了一条新的路径。

不止乡村，让埋没的“金子”发光

除了“农产品”，一些电商作者还在助力复兴“老国货”。

今年，老国货品牌“活力28”的三位大叔，靠着真诚与数十年如一日的过硬品质，让优质国货通过抖音再次进入消费者视野；“多余和毛毛姐”帮助一家效益不好的工厂沽清干发帽尾货时，货品被抢购一空，也让这家工厂重新燃起了希望；包括国产机械腕表海鸥在内的五家老字号品牌，在“琦儿Leo”直播间销售额超过百万元，在年轻消费者群体中，重塑了老牌国货形象。

一些鲜为人知的非遗技术，也通过抖音电商作者的视频，吸引更多人去欣赏、了解。比如，“达观说器”就用镜头追溯紫砂壶制作中的每个细节，让观众看到蕴藏在器物背后的文化内涵。

电商作者们持之以恒的坚守和努力，让越来越多被埋没的“金子”进入到大众视野，重新擦亮熠熠光彩，也更加激发了大家对国货、家乡的物质和文化产品的自信与热爱。

而那些“土”特产、“老”国货、“旧”文化，正因此重新焕发生机。 

(责编：王震、陈键)
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