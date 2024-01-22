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“ChatGPT之父”关于人工智能有哪些新观点

2024年01月22日09:14 | 来源：新华社
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新华社瑞士达沃斯1月20日电（记者郭爽 陈文仙 陈斌杰）在瑞士达沃斯，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）首席执行官萨姆·奥尔特曼无疑是炙手可热的“明星”之一。

奥尔特曼被誉为“ChatGPT之父”。2022年11月，OpenAI推出大语言模型ChatGPT，掀起了生成式人工智能的热潮。近日在世界经济论坛2024年年会上，奥尔特曼发表了哪些关于人工智能的最新观点？

人工智能会降低我们对彼此的关注吗？

1997年，当IBM公司研制的人工智能系统“深蓝”击败国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫时，有评论员预测“这将是国际象棋的终结”，此后没有人会再费心看棋或下棋。

但时至今日，“我们仍对人类所做的事情非常感兴趣，几乎没人观看两个人工智能对弈，”奥尔特曼说，他在读完自己喜欢的书后，第一件事就是了解作者的生活，“我想感受到与那个引起我共鸣的人之间的联系”。

奥尔特曼说，人类始终在获得更好的工具，但有一点不会改变，那就是“今天我们仍然非常关注彼此”。

需要担心人工智能取代人类工作吗？

奥尔特曼认为，人工智能将对人类工作产生巨大影响。如今，人工智能已经成为“令人难以置信的生产力工具”，但尚未以经济学家担心的规模取代工作岗位。

人类还能从事哪些工作？奥尔特曼以自己为例说，“我并不是人工智能研究人员，我的角色是弄清楚我们将做些什么，然后与其他人合作并实现目标。”他认为，未来，人类将在更高的抽象层次工作，也将获得更多能力。

人工智能监管是好事情吗？

奥尔特曼表示对人工智能技术实施监管表示欢迎。他认为各方在发展人工智能技术过程中“遵守高标准是件好事”，科技行业有责任将社会意见纳入诸如价值观和安全阈值等决策中，以保证收益大于风险。

奥尔特曼强调，“应让社会和技术共同发展，构建这些（人工智能）系统时，应通过非常严格的反馈循环和路线修正使其逐步发展，在符合安全要求的同时提供巨大价值”。

比技术更难的问题

奥尔特曼指出，对人工智能进行“迭代部署”意味着社会可以逐渐习惯这项技术，并让“我们的机构有时间展开讨论，以弄清楚如何监管”。

奥尔特曼认为， GPT-3和GPT-4在对价值观保持一致方面取得了“巨大进展”。但他认为，比技术更难的问题是：谁来决定这些价值观、默认价值观是什么、界限是什么？它在不同国家如何运作？用它可以做什么以及不可以做什么？“这是一个重大社会问题。”他说。

AGI是不是“严重危害”？

通用人工智能（AGI）是人工智能的重要研究方向。去年2月，奥尔特曼曾警告通用人工智能（AGI）的“严重危害”。在世界经济论坛上，奥尔特曼的态度有所软化。

与微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉对话时，奥尔特曼表示，AGI将是一个“令人惊讶的持续性事物”，“每年我们都会推出一个新模型，而且会比前一年好得多”。

在另一场对话中，奥尔特曼认为，AGI可能会在“相当近的未来”得到开发，但“对世界的改变将比我们想象得要小得多，对工作的改变也比我们想象得要小得多”。

(责编：王震、陈键)
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