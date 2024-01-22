郭爽 康逸

2024年初，瑞士达沃斯小镇有一个明显变化：在小镇主要街道上，“人工智能”已经取代曾多年占据“C位”的“加密货币”，成为最醒目的标语和展示。

众多知名企业在推广其人工智能产品和服务时不约而同宣称“未来属于人工智能”。就连加密货币公司的多名经理人对记者谈到失去的“阵地”时也表示，人工智能是一项至关重要的底层技术，所有人都应该去拥抱它。

位于小镇中心的达沃斯会议中心内，“人工智能”同样成为世界经济论坛2024年年会的焦点，不仅成为数十场会议的主题，在绝大多数会议中，都会被强调或提及。不少人预测，人工智能对全球价值链的影响堪比工业革命时期的“蒸汽机”。

达沃斯小镇上的变化，折射出人类社会正在经历的变革。自美国开放人工智能研究中心2022年11月底推出ChatGPT以来，生成式人工智能的发展使人工智能技术一跃成为第四次工业革命中发展速度最快、影响最大的创新之一。

与会人士纷纷呼吁，必须以开放思维拥抱这一颠覆性的技术。阿联酋人工智能、数字经济和远程办公应用国务部长奥马尔·苏丹·乌莱马表示，拥抱技术让我们完善自身，拒绝技术将使我们一无所获。

尽管美国韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯认为人工智能“淘金热”才刚刚开始，但众多业界、学界、政府官员等与会大咖都不约而同作出判断：“这一次，真的不是炒作。”

事实上，越来越多人对人工智能技术跃跃欲试。就连现年85岁的世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布也在与微软公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉的对话中“坦白”：“可不要告诉别人，有些会议的介绍词我是用ChatGPT写的。”

与会嘉宾认为，与所有新兴技术刚出现时一样，对于“有无限潜能、无处不在”的人工智能，不少人“又爱又怕”，感到“无所适从”甚至“恐慌”。对此，管理和信息咨询公司埃森哲首席执行官朱莉·斯威特回忆起自己作为一名年轻律师刚接触电子邮件时的情景：当时律所负责人告诉斯威特，电子邮件很伟大，但是不可以向客户发送粘贴附件的电子邮件，因为“这不安全”。

她认为，这与今天的情况有些类似，但不同的是，今天，如果不能积极拥抱人工智能，并以负责任的态度应用这项技术，将会寸步难行。

从是否开放大模型、如何适度监管，到如何保护版权、如何鼓励创新应用……尽管世界经济论坛与会各方对人工智能技术发展过程中的问题存在不同看法，但几乎所有人都在同一个观点上达成一致：急需通过多种方式尽快弥合数字鸿沟。

根据世界经济论坛公布的数据，全球迄今仍有26亿人无法接入互联网。纳德拉指出，人工智能发展要避免扩大发达国家和发展中国家的差距，确保平等和可持续的发展。他强调：“世界最不需要的就是技术造成的鸿沟，我们要对此保持警惕。”

几乎所有与会者都认同，人工智能的发展还处于最初阶段，但应用已经无处不在，且作用越来越大，可能对健康、农业、粮食安全等可持续发展目标方面产生重要影响，成为人类文明进步和发展的重要推力。

开放人工智能研究中心首席执行官萨姆·奥尔特曼指出，人工智能的神秘面纱已经被揭开，人们现在真的在使用它。“我认为，这是用新技术推动世界前进的最好方式。”

新华社瑞士达沃斯电

(责编：王震、陈键)

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